В Волгограде горит нефтеперерабатывающий завод — росСМИ жалуются на атаку БпЛА

Пожарные тушат огонь в доме. Фото: МЧС РФ

Сильный пожар вспыхнул в российском Волгограде в субботу, 3 февраля, на территории нефтеперерабатывающего завода "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка". Предварительно, к возгоранию привела атака беспилотников.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Пожар в Волгограде на НПЗ "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка"

По информации СМИ, пожар набирает обороты на НПЗ, расположенном в Красноармейском районе города. Пока огонь распространился на 300 м кв., горят нефтепродукты.

Также российское медиа отмечает, что очевидцы жаловались на взрывы перед возгоранием НПЗ. Таким образом, по предварительной информации, территорию предприятия мог посетить БпЛА.

Информации о пострадавших пока нет. На месте работают соответствующие службы.

СМИ добавили, что "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе с мощностью в 14,8 миллиона тонн.

Что известно о пожарах в России

Напомним, что масштабный пожар разгорелся в городе Буйнакске в российском Дагестане 1 февраля. Пылал центральный универсальный магазин.

Также мы сообщали, что очередной пожар вспыхнул в Москве 31 января на столичной ТЭЦ-23. Предварительно взорвался трансформатор.

Добавим, что сильный пожар произошел в центре Москвы 30 января в здании с офисом Коммунистической партии РФ. Также там была экспозиция музея пожарной безопасности.