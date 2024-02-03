Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Волгограде горит нефтеперерабатывающий завод — росСМИ жалуются на атаку БпЛА arrow

В Волгограде горит нефтеперерабатывающий завод — росСМИ жалуются на атаку БпЛА

3 февраля 2024 05:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Волгограде горит нефтеперерабатывающий завод — росСМИ жалуются на атаку БпЛА
Пожарные тушат огонь в доме. Фото: МЧС РФ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сильный пожар вспыхнул в российском Волгограде в субботу, 3 февраля, на территории нефтеперерабатывающего завода "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка". Предварительно, к возгоранию привела атака беспилотников.

Об этом сообщают РосСМИ.

Читайте также:

Пожар в Волгограде на НПЗ "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка"

По информации СМИ, пожар набирает обороты на НПЗ, расположенном в Красноармейском районе города. Пока огонь распространился на 300 м кв., горят нефтепродукты.

Также российское медиа отмечает, что очевидцы жаловались на взрывы перед возгоранием НПЗ. Таким образом, по предварительной информации, территорию предприятия мог посетить БпЛА.

Информации о пострадавших пока нет. На месте работают соответствующие службы.

СМИ добавили, что "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе с мощностью в 14,8 миллиона тонн.

Что известно о пожарах в России

Напомним, что масштабный пожар разгорелся в городе Буйнакске в российском Дагестане 1 февраля. Пылал центральный универсальный магазин.

Также мы сообщали, что очередной пожар вспыхнул в Москве 31 января на столичной ТЭЦ-23. Предварительно взорвался трансформатор.

Добавим, что сильный пожар произошел в центре Москвы 30 января в здании с офисом Коммунистической партии РФ. Также там была экспозиция музея пожарной безопасности.

пожар
завод
беспилотники
нефть
предприятия
Россия
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме