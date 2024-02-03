В Волгограде горит нефтеперерабатывающий завод — росСМИ жалуются на атаку БпЛА
Сильный пожар вспыхнул в российском Волгограде в субботу, 3 февраля, на территории нефтеперерабатывающего завода "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка". Предварительно, к возгоранию привела атака беспилотников.
Об этом сообщают РосСМИ.
Пожар в Волгограде на НПЗ "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка"
По информации СМИ, пожар набирает обороты на НПЗ, расположенном в Красноармейском районе города. Пока огонь распространился на 300 м кв., горят нефтепродукты.
Также российское медиа отмечает, что очевидцы жаловались на взрывы перед возгоранием НПЗ. Таким образом, по предварительной информации, территорию предприятия мог посетить БпЛА.
Информации о пострадавших пока нет. На месте работают соответствующие службы.
СМИ добавили, что "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе с мощностью в 14,8 миллиона тонн.
Что известно о пожарах в России
Напомним, что масштабный пожар разгорелся в городе Буйнакске в российском Дагестане 1 февраля. Пылал центральный универсальный магазин.
Также мы сообщали, что очередной пожар вспыхнул в Москве 31 января на столичной ТЭЦ-23. Предварительно взорвался трансформатор.
Добавим, что сильный пожар произошел в центре Москвы 30 января в здании с офисом Коммунистической партии РФ. Также там была экспозиция музея пожарной безопасности.
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