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У Волгограді палає нафтопереробний завод — росЗМІ жаліються на атаку БпЛА

3 лютого 2024 05:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Волгограді палає нафтопереробний завод — росЗМІ жаліються на атаку БпЛА
Пожежники гасять вогонь в будинку. Фото: МНС РФ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сильна пожежа спалахнула в російському Волгограді в суботу, 3 лютого, на території нафтопереробного заводу "ЛУКойл-Волгограднафтопереробка". Попередньо, до загоряння призвела атака безпілотників.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пожежа в Волгограді на НПЗ "ЛУКойл-Волгограднафтопереробка"

За інформацією ЗМІ, пожежа набирає обертів на НПЗ, розміщеному в Червоноармійському районі міста. Наразі вогонь поширився на 300 м кв., горять нафтопродукти.

Також російське медіа зазначає, що очевидці скаржилися на вибухи перед загорянням на НПЗ. Таким чином, за попередньою інформацією, на територію підприємства міг завітати БпЛА.

Інформації щодо постраждалих поки що немає. На місці працюють відповідні служби.

ЗМІ додали, що "ЛУКойл-Волгограднафтопереробка" є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі, з потужністю в 14,8 мільйона тонн.

Що відомо про пожежі в Росії

Нагадаємо, що масштабна пожежа розгорілася в місті Буйнакську, що в російському Дагестані 1 лютого. Палав центральний універсальний магазин.

Також ми повідомляли, що чергова пожежа спалахнула в Москві 31 січня на столичній ТЕЦ-23. Попередньо, вибухнув трансформатор.

Додамо, що сильна пожежа сталася в центрі Москви 30 січня в будівлі з офісом Комуністичної партії РФ. Також там була розташована експозиція музею пожежної безпеки.

пожежа
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безпілотники
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Росія
атака

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