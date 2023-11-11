В Волновахе пьяный оккупант на бензовозе сбил насмерть коллаборантку

Оккупирована россиянами Волноваха. Фото: PAP

Во временно оккупированной Волновахе пьяный российский военный на бензовозе врезался в машину коллаборантки и "главного бухгалтера МВД" оккупированного города Елены Кириченко. От полученных травм женщина погибла.

Об этом сообщили Astra и Медуза.

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Оккупанты сообщают, что вечером 9 ноября легковой ЗАЗ "Славута" столкнулся с КамАЗом 4310. За рулем легкового автомобиля находилась Елена Кириченко "главный бухгалтер МВД" в оккупированной Волновахе. От полученных травм она погибла.

Бензовозом управлял военный из Приморья Александр Ситчихин. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Остальные подробности инцидента неизвестны.

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Луганске погиб известный коллаборант Михаил Филипоненко. Как стало известно, его взорвали в собственном автомобиле.

Напоминаем, что во временно оккупированной Волновахе Донецкой области российские оккупанты совершили жестокое убийство. В одном из частных домов обнаружены тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двое детей.