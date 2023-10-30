В Росії заявили, що розшукали двох військових РФ, які вбили сім'ю у Волновасі
Російська окупаційна адміністрація затримала двох військовослужбовців за підозрою у вбивстві дев'яти осіб у Волновасі. Раніше тіла дев'яти убитих членів родини було виявлено у їхньому домі.
Про це повідомили росЗМІ з посиланням на Слідчий Комітет РФ.
Російські окупанти вбили родину
Затримані є російськими військовослужбовцями з Далекого Сходу. Вони проходять військову службу за контрактом. Підозрювані доставлені до слідчого відділуЮ де з ними проводяться слідчі та процесуальні дії. Попередньою причиною вбивства було названо побутовий конфлікт.
Вбивство родини у Волновасі
Тіла членів сім'ї на прізвище Капканець, а також їхніх рідних та знайомих, з вогнепальними пораненнями було виявлено у житловому будинку.
Незадовго до вбивства у господаря будинку Едуарда Капканця виник конфлікт із військовослужбовцями РФ, скоріш за все з "кадирівцями". Про це слідчим повідомили сусіди.
Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованій Волновасі, що на Донеччині, російські окупанти здійснили жорстоке вбивство. В одному з приватних будинків знайдено тіла дев'яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей.
Нагадуємо, що з'явилися подробиці вбивства росіянами родини у Волновасі Донецької області 28 жовтня. На тілах вбитих виявлені вогнепальні поранення.
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