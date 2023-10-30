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В Росії заявили, що розшукали двох військових РФ, які вбили сім'ю у Волновасі

30 жовтня 2023 21:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Росії заявили, що розшукали двох військових РФ, які вбили сім'ю у Волновасі
Російські військові в окупованій Волновасі. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російська окупаційна адміністрація затримала двох військовослужбовців за підозрою у вбивстві дев'яти осіб у Волновасі. Раніше тіла дев'яти убитих членів родини було виявлено у їхньому домі.

Про це повідомили росЗМІ з посиланням на Слідчий Комітет РФ.

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Затримані є російськими військовослужбовцями з Далекого Сходу. Вони проходять військову службу за контрактом. Підозрювані доставлені до слідчого відділуЮ де з ними проводяться слідчі та процесуальні дії. Попередньою причиною вбивства було названо побутовий конфлікт.

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Вбите російським изагарбниками подружжя. Фото: Сімейний архів

Вбивство родини у Волновасі

Тіла членів сім'ї на прізвище Капканець, а також їхніх рідних та знайомих, з вогнепальними пораненнями було виявлено у житловому будинку.

Незадовго до вбивства у господаря будинку Едуарда Капканця виник конфлікт із військовослужбовцями РФ, скоріш за все з "кадирівцями". Про це слідчим повідомили сусіди.

Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованій Волновасі, що на Донеччині, російські окупанти здійснили жорстоке вбивство. В одному з приватних будинків знайдено тіла дев'яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей.

Нагадуємо, що з'явилися подробиці вбивства росіянами родини у Волновасі Донецької області 28 жовтня. На тілах вбитих виявлені вогнепальні поранення.

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