В России заявили, что разыскали двух военных РФ, убивших семью в Волновахе

Российские военные в оккупированной Волновахе. Фото: росСМИ

Российская оккупационная администрация задержала двух военнослужащих по подозрению в убийстве девяти человек в Волновахе . Ранее тела девяти убитых членов семьи были обнаружены в их доме.

Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на Следственный Комитет РФ.

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Задержанные являются русскими военнослужащими с Дальнего Востока. Они проходят военную службу по контракту. Подозреваемые доставлены в следственный отдел Ю где с ними проводятся следственные и процессуальные действия. Предварительной причиной убийства был назван бытовой конфликт.

Убитые россиянами супруги. Фото: Семейный архив

Убийство семьи в Волновахе

Тела членов семьи по фамилии Капканец, а также их родных и знакомых, с огнестрельными ранениями были обнаружены в жилом доме.

Незадолго до убийства у хозяина дома Эдуарда Капканца возник конфликт с военнослужащими РФ, скорее всего, с "кадыровцами". Об этом следователям сообщили соседи.

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированной Волновахе на Донетчине российские кафиры совершили жестокое убийство. В одном из частных домов обнаружены тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двое детей.

Напомним, что появились подробности убийства россиянами семьи в Волновахе Донецкой области 28 октября. На телах убитых обнаружены огнестрельные ранения.