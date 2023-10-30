В России заявили, что разыскали двух военных РФ, убивших семью в Волновахе
Российская оккупационная администрация задержала двух военнослужащих по подозрению в убийстве девяти человек в Волновахе . Ранее тела девяти убитых членов семьи были обнаружены в их доме.
Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на Следственный Комитет РФ.
Российские оккупанты убили семью
Задержанные являются русскими военнослужащими с Дальнего Востока. Они проходят военную службу по контракту. Подозреваемые доставлены в следственный отдел Ю где с ними проводятся следственные и процессуальные действия. Предварительной причиной убийства был назван бытовой конфликт.
Убийство семьи в Волновахе
Тела членов семьи по фамилии Капканец, а также их родных и знакомых, с огнестрельными ранениями были обнаружены в жилом доме.
Незадолго до убийства у хозяина дома Эдуарда Капканца возник конфликт с военнослужащими РФ, скорее всего, с "кадыровцами". Об этом следователям сообщили соседи.
Ранее мы сообщали, что во временно оккупированной Волновахе на Донетчине российские кафиры совершили жестокое убийство. В одном из частных домов обнаружены тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двое детей.
Напомним, что появились подробности убийства россиянами семьи в Волновахе Донецкой области 28 октября. На телах убитых обнаружены огнестрельные ранения.
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