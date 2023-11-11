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У Волновасі п'яний окупант на бензовозі збив на смерть колаборантку

11 листопада 2023 13:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Волновасі п'яний окупант на бензовозі збив на смерть колаборантку
Окупована росіянами Волноваха. Фото: PAP
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У тимчасово окупованій Волновасі п'яний російський військовий на бензовозі врізався у машину колаборантки і "головного бухгалтера МВС" окупованого міста Олени Кириченко. Від отриманих травм жінка загинула.

Про це повідомили Astra і Медуза.

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Окупанти повідомляють, що увечері 9 листопада легковий ЗАЗ "Славута" зіткнувся з КАМАЗом 4310. За кермом легкового автомобіля перебувала Олена Кириченко "головний бухгалтер МВС" в окупованій Волновасі. Від отриманих травм вона загинула.

Бензовозом керував військовий із Примор'я Олександр Сітчихін. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Інші подробиці інциденту не відомі.

Раніше ми повідомляли, що в тимчасово окупованому Луганську загинув відомий колаборант Михайло Філіпоненко. Як стало відомо, його підірвали у власному автомобілі.

Нагадуємо, що у тимчасово окупованій Волновасі, що на Донеччині, російські окупанти здійснили жорстоке вбивство. В одному з приватних будинків знайдено тіла дев'яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей.

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