Появились спутниковые снимки последствий обстрела боеприпасов в Воронежской области

Кадр пожара в Воронежской области. Фото: скриншот

В сети опубликовали спутниковый снимок пожара на складе боеприпасов в Воронежской области России, возникший предварительно после атаки дронов. Уточняют, что боеприпасы до сих пор детонируют.

Спутниковые фото с места пожаров публикуют пользователи сети X в субботу, 7 сентября.

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Последствия ударов по составам БК в Воронежской области

Кадры масштабного пожара на территории Воронежской области, а именно, вероятно, на месте попадания дронов по российским боеприпасам, публикуют СМИ со ссылкой на сеть Х.

Первые подтверждения попадания дронов по составам БК опубликовал сегодня пользователь Special Kherson Cat в социальной сети X. Снимок свидетельствует о большой площади распространения огня.

Российские власти заявили, что пострадавших нет, однако была объявлена эвакуация для одного из населенных пунктов рядом со складами. Объект расположен в 120 километрах от границы между Украиной и РФ.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что удар был нанесен по составу северокорейских ракет в Воронежской области. По его словам, уничтожены корейские ракеты.

Как сообщили источники Новини.LIVE в СБУ, дроны Службы безопасности Украины в ночь на субботу, 7 сентября, совершили атаку на склад с боеприпасами в Воронежской области. В результате местные власти проводят срочную эвакуацию жителей.