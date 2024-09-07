З'явилися супутникові знімки наслідків обстрілу складу боєприпасів у Воронезькій області

Кадри пожежі у Воронезькій області. Фото: скриншот

У мережі опублікували супутниковий знімок пожежі на складі боєприпасів у Воронезькій області Росії, що виникла, попередньо, після атаки дронів. Уточнюють, що боєприпаси досі детонують.

Супутникові фото з місця пожеж публікують користувачі мережі X у суботу, 7 вересня.

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Наслідки ударів по складах БК у Воронезькій області

Кадри масштабної пожежі на території Воронезької області, а саме, ймовірно, на місці влучання дронів по російських складах боєприпасів, публікують ЗМІ із посиланням на мережу Х.

Перші підтвердження влучання дронів по складах БК опублікував сьогодні користувач Special Kherson Cat у соціальній мережі X. Знімок свідчить про велику площу поширення вогню.

Російська влада заявила, що постраждалих немає, проте було оголошено евакуацію для одного з населених пунктів поряд зі складами. Об'єкт розташований за 120 кілометрів від кордону між Україною та РФ.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що удару було завдано по складу північнокорейських ракет у Воронезькій області. За його словами, знищено корейські ракети.

Як повідомили джерела Новини.LIVE в СБУ, дрони Служби безпеки України у ніч проти суботи, 7 вересня, здійснили атаку на склад з боєприпасами у Воронезькій області. Внаслідок цього місцева влада проводить термінову евакуацію мешканців.