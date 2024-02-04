В Волчанске были слышны взрывы — враг нанес удар по жилым зданиям

Сотрудники прокуратуры возле поврежденного здания. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Волчанске стражи порядка зафиксировали последствия вражеского удара по жилому сектору города. Российскими захватчиками были повреждены частные домовладения и многоквартирный жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в воскресенье, 4 февраля.

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Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения русскими захватчиками законов и обычаев войны.

По данным следствия, в субботу, 3 февраля, примерно в 22:30 российские военнослужащие обстреляли город Волчанск. В результате вражеского удара были повреждены частные домовладения и многоквартирный жилой дом. Обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, оккупанты били по городу из минометов.

Окна здания разбиты из-за взрывных волн. Фото: Харьковская областная прокуратура

Поврежденное вражеским обстрелом здание. Фото: Харьковская областная прокуратура

Сотрудники прокуратуры возле поврежденного здания. Фото: Харьковская областная прокуратура

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты в течение суток 4 февраля снова атаковали Харьковскую область. В результате атаки захватчиков ранен гражданский мужчина.

Напомним, российские захватчики нанесли удар по Полтавской области в пятницу, 2 февраля. В результате обстрела было повреждено зернохранилище.