Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Волчанске были слышны взрывы — враг нанес удар по жилым зданиям arrow

В Волчанске были слышны взрывы — враг нанес удар по жилым зданиям

4 февраля 2024 14:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Волчанске были слышны взрывы — враг нанес удар по жилым зданиям
Сотрудники прокуратуры возле поврежденного здания. Фото: Харьковская областная прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Волчанске стражи порядка зафиксировали последствия вражеского удара по жилому сектору города. Российскими захватчиками были повреждены частные домовладения и многоквартирный жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в воскресенье, 4 февраля.

Читайте также:

Россияне обстреляли Волчанск

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения русскими захватчиками законов и обычаев войны.

По данным следствия, в субботу, 3 февраля, примерно в 22:30 российские военнослужащие обстреляли город Волчанск. В результате вражеского удара были повреждены частные домовладения и многоквартирный жилой дом. Обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, оккупанты били по городу из минометов.

обстрел
Окна здания разбиты из-за взрывных волн. Фото: Харьковская областная прокуратура
обстрел
Поврежденное вражеским обстрелом здание. Фото: Харьковская областная прокуратура
обстрел
Сотрудники прокуратуры возле поврежденного здания. Фото: Харьковская областная прокуратура

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты в течение суток 4 февраля снова атаковали Харьковскую область. В результате атаки захватчиков ранен гражданский мужчина.

Напомним, российские захватчики нанесли удар по Полтавской области в пятницу, 2 февраля. В результате обстрела было повреждено зернохранилище.

война
Украина
обстрелы
прокуратура
оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме