В Волчанске были слышны взрывы — враг нанес удар по жилым зданиям
В Волчанске стражи порядка зафиксировали последствия вражеского удара по жилому сектору города. Российскими захватчиками были повреждены частные домовладения и многоквартирный жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в воскресенье, 4 февраля.
Россияне обстреляли Волчанск
Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения русскими захватчиками законов и обычаев войны.
По данным следствия, в субботу, 3 февраля, примерно в 22:30 российские военнослужащие обстреляли город Волчанск. В результате вражеского удара были повреждены частные домовладения и многоквартирный жилой дом. Обошлось без пострадавших.
По предварительным данным, оккупанты били по городу из минометов.
Ранее мы сообщали, что российские оккупанты в течение суток 4 февраля снова атаковали Харьковскую область. В результате атаки захватчиков ранен гражданский мужчина.
Напомним, российские захватчики нанесли удар по Полтавской области в пятницу, 2 февраля. В результате обстрела было повреждено зернохранилище.
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