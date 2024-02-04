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У Вовчанську було чутно вибухи — ворог завдав удару по житлових будівлях

4 лютого 2024 14:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Вовчанську було чутно вибухи — ворог завдав удару по житлових будівлях
Працівники прокуратури біля пошкодженої будівлі. Фото: Харківська обласна прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Вовчанську правоохоронці зафіксували наслідки ворожого удару по житловому сектору міста. Російськими загарбниками було пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирний житловий будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі у неділю, 4 лютого.

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Росіяни обстріляли Вовчанськ

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення російськими загарбниками законів та звичаїв війни.

За даними слідства, у суботу, 3 лютого, приблизно о 22:30 російські військовослужбовці обстріляли місто Вовчанськ. Внаслідок ворожого удару було пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирний житловий будинок. Обійшлося без постраждалих.

За попередніми даними, окупанти били по місту з мінометів.

обстріл
Вікна будівлі розбиті через вибухові хвилі. Фото: Харківська обласна прокуратура
обстріл
Пошкоджена ворожим обстрілом будівля. Фото: Харківська обласна прокуратура
обстріл
Працівники прокуратури біля пошкодженої будівлі. Фото: Харківська обласна прокуратура

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти протягом доби 4 лютого знову атакували Харківську область. Внаслідок атаки загарбників поранено цивільного чоловіка.

Нагадаємо, російські загарбники завдали удару по Полтавській області у п'ятницю, 2 лютого. Внаслідок обстрілу було пошкоджено зерносховище.

війна
Україна
обстріли
прокуратура
окупанти

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