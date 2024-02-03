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Росіяни жорстко обстріляли Полтавщину — в ОВА розповіли про серйозні пошкодження

3 лютого 2024 16:14
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росіяни жорстко обстріляли Полтавщину — в ОВА розповіли про серйозні пошкодження
Наслідки атаки на Полтавщину Фото: t.me/poltavskaOVA
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські загарбники завдали удару по Полтавській області у п'ятницю, 2 лютого. Внаслідок обстрілу було пошкоджено зерносховище.

Про це у суботу, 3 лютого, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Telegram-каналі.

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Пронін повідомив, що ворог постійно загрожує продовольчій безпеці України своїми діями. При цьому він уточнив, що на Полтавщині в п'ятницю, 2 лютого, в результаті нової атаки було пошкоджено зерносховище, наповнене врожаєм. Через це частина зерна була втрачена.

Також Пронін додав, що співробітники ОВА нададуть допомогу власникам у належному оформленні документів для компенсації збитків.

Філіп Пронін
Повідомлення Філіпа Проніна. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у вечір п'ятниці, 2 лютого окупанти завдали удару по Полтавській області. В області було чути сильні вибухи.

Крім того, російські окупанти у суботу, 3 лютого, вкотре обстріляли Донецьку область. Внаслідок атаки загарбників поранено людину.

Також ми писали, що ворог завдав чергового удару по Куп'янську на Харківщині у суботу вранці, 3 лютого. У місті пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок, приватні будівлі, електромережі та іншу цивільну нежитлову інфраструктуру.

російські війська
обстріли
Полтавська область
зерно
війна в Україні
Росія
атака

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