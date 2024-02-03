В Донецкой области прогремели взрывы, зафиксированы разрушения

Обломок российской ракеты в Донецкой области. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Российские оккупанты в субботу, 3 февраля, в очередной раз обстреляли Донецкую область. В результате атаки захватчиков ранен человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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Оккупанты обстреляли Донецкую область

Покровский район:

По словам Филашкина, в Авдеевке ранен один человек. В Очеретинской громаде враг обстрелял окрестности Желанного, в Марьинской — Красногоровку. В Кураховской громаде оккупанты повредили два дома в Остром. К тому же утром армия РФ из "Смерчей" атаковала Новогродовку.

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Краматорский район:

В Константиновской громаде под вражеским огнем оказались окрестности Дилиевки, Белой Горы и Ступочек.

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Бахмутский район:

Глава Донецкой ОГА сообщил, что в Часовоярской громаде повреждены восемь частных домов, две многоэтажки и промышленное здание.

"В Торецке поврежден объект инфраструктуры. Под огнем Северск — без разрушений", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Филашкин добавил, что за сутки с линии фронта эвакуированы 136 человек, в том числе 47 детей.

Пост Филашкина. Фото: скриншот

Напомним, российская армия совершила атаку по критической инфраструктуре Украины в ночь на субботу, 3 февраля. Захватчики обстреляли теплоэлектростанцию Донбасской топливно-энергетической компании.

Также мы писали, что враг нанес очередной удар по Купянску на Харьковщине в субботу утром, 3 февраля. В городе поврежден девятиэтажный жилой дом, частные здания, электросети и другая гражданская нежилая инфраструктура.