На теплоелектростанції ДТЕК пролунали вибухи — яких руйнувань завдав ворог
Російська армія здійснила атаку по критичній інфраструктурі України в ніч на суботу, 3 лютого. Загарбники обстріляли теплоелектростанцію Донбаської паливно-енергетичної компанії.
Про це Група ДТЕК повідомила у Фейсбуці.
Атака росіян на ТЕС ДТЕК вночі 3 лютого
Внаслідок ворожого обстрілу сильних пошкоджень зазнало обладнання теплоелектростанції. На щастя, обійшлося без постраждалих серед співробітників ТЕС. Наразі енергетики ліквідовують наслідки удару росіян.
"Серйозно пошкоджено обладнання. В ці хвилини енергетики ліквідовують наслідки обстрілу. Робимо все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми", — йдеться в повідомленні ДТЕК.
Нагадаємо, російські окупанти вчергове обстріляли прифронтову теплоелектростанцію ДТЕК. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Додамо, ворог завдав чергового удару по Куп'янську, що на Харківщині, у суботу вранці, 3 лютого. В місті пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні будівлі, електромережі та інша цивільна нежитлова інфраструктура.
Також ми писали про те, що загарбники атакували Кривий Ріг в ніч на суботу, 3 лютого. Внаслідок обстрілу в місті сталося дві пожежі та виникли проблеми з електропостачанням.
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