На теплоелектростанції ДТЕК пролунали вибухи — яких руйнувань завдав ворог

Співробітник ДТЕК ремонтує електромережу. Ілюстративне фото: ДТЕК / Facebook

Російська армія здійснила атаку по критичній інфраструктурі України в ніч на суботу, 3 лютого. Загарбники обстріляли теплоелектростанцію Донбаської паливно-енергетичної компанії.

Про це Група ДТЕК повідомила у Фейсбуці.

Читайте також:

Атака росіян на ТЕС ДТЕК вночі 3 лютого

Внаслідок ворожого обстрілу сильних пошкоджень зазнало обладнання теплоелектростанції. На щастя, обійшлося без постраждалих серед співробітників ТЕС. Наразі енергетики ліквідовують наслідки удару росіян.

"Серйозно пошкоджено обладнання. В ці хвилини енергетики ліквідовують наслідки обстрілу. Робимо все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми", — йдеться в повідомленні ДТЕК.

Скриншот допису ДТЕК

Нагадаємо, російські окупанти вчергове обстріляли прифронтову теплоелектростанцію ДТЕК. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Додамо, ворог завдав чергового удару по Куп'янську, що на Харківщині, у суботу вранці, 3 лютого. В місті пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні будівлі, електромережі та інша цивільна нежитлова інфраструктура.

Також ми писали про те, що загарбники атакували Кривий Ріг в ніч на суботу, 3 лютого. Внаслідок обстрілу в місті сталося дві пожежі та виникли проблеми з електропостачанням.