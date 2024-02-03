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На теплоелектростанції ДТЕК пролунали вибухи — яких руйнувань завдав ворог

3 лютого 2024 11:33
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На теплоелектростанції ДТЕК пролунали вибухи — яких руйнувань завдав ворог
Співробітник ДТЕК ремонтує електромережу. Ілюстративне фото: ДТЕК / Facebook
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російська армія здійснила атаку по критичній інфраструктурі України в ніч на суботу, 3 лютого. Загарбники обстріляли теплоелектростанцію Донбаської паливно-енергетичної компанії.

Про це Група ДТЕК повідомила у Фейсбуці.

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Внаслідок ворожого обстрілу сильних пошкоджень зазнало обладнання теплоелектростанції. На щастя, обійшлося без постраждалих серед співробітників ТЕС. Наразі енергетики ліквідовують наслідки удару росіян.

"Серйозно пошкоджено обладнання. В ці хвилини енергетики ліквідовують наслідки обстрілу. Робимо все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми", — йдеться в повідомленні ДТЕК. 

Скриншот допису ДТЕК
Скриншот допису ДТЕК

Нагадаємо, російські окупанти вчергове обстріляли прифронтову теплоелектростанцію ДТЕК. На щастя, обійшлося без постраждалих. 

Додамо, ворог завдав чергового удару по Куп'янську, що на Харківщині, у суботу вранці, 3 лютого. В місті пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні будівлі, електромережі та інша цивільна нежитлова інфраструктура.

Також ми писали про те, що загарбники атакували Кривий Ріг в ніч на суботу, 3 лютого. Внаслідок обстрілу в місті сталося дві пожежі та виникли проблеми з електропостачанням.

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Україна
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ТЕС
атака

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