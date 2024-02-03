На теплоэлектростанции ДТЭК раздались взрывы — какие разрушения нанес враг

Сотрудник ДТЭК ремонтирует электросеть. Иллюстративное фото: ДТЭК / Facebook

Российская армия совершила атаку по критической инфраструктуре Украины в ночь на субботу, 3 февраля. Захватчики обстреляли теплоэлектростанцию Донбасской топливно-энергетической компании.

Об этом Группа ДТЭК сообщила в Фейсбуке.

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Атака россиян на ТЭС ДТЭК ночью 3 февраля

В результате вражеских обстрелов сильные повреждения получило оборудование теплоэлектростанции. К счастью, обошлось без пострадавших среди сотрудников ТЭС. В настоящее время энергетики ликвидируют последствия удара россиян.

"Серьезно повреждено оборудование. В эти минуты энергетики ликвидируют последствия обстрела. Делаем все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы", — говорится в сообщении ДТЭК.

Скриншот поста ДТЭК

Напомним, российские оккупанты в очередной раз обстреляли прифронтовую теплоэлектростанцию ДТЭК. К счастью, обошлось без пострадавших.

Добавим, враг нанес очередной удар по Купянску на Харьковщине в субботу утром, 3 февраля. В городе поврежден девятиэтажный жилой дом, частные здания, электросети и другая гражданская нежилая инфраструктура.

Также мы писали о том, что захватчики атаковали Кривой Рог в ночь на субботу, 3 февраля. В результате обстрела в городе произошло два пожара и возникли проблемы с электроснабжением.