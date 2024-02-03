У Донецькій області пролунали вибухи, зафіксовано руйнування

Уламок російської ракети у Донецькій області. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Російські окупанти в суботу, 3 лютого, вкотре обстріляли Донецьку область. Внаслідок атаки загарбників поранено людину.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Окупанти обстріляли Донецьку область

Покровський район:

За словами Філашкіна, в Авдіївці поранено людину. В Очеретинській громаді ворог обстріляв околиці Желанного, в Мар'їнській — Красногорівку. У Курахівській громаді окупанти пошкодили два будинки в Гострому. До того ж зранку армія РФ із "Смерчів" атакувала Новогродівку.

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Краматорський район:

У Костянтинівській громаді під ворожим вогнем опинилися околиці Диліївки, Білої Гори і Ступочок.

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Бахмутський район:

Очільник Донецької ОВА повідомив, що у Часовоярській громаді пошкоджені вісім приватних будинків, дві багатоповерхівки та промислова будівля.

"У Торецьку пошкоджено об'єкт інфраструктури. Під вогнем Сіверськ — без руйнувань", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Філашкін додав, що за добу з лінії фронту евакуйовано 136 осіб, у тому числі 47 дітей.

Допис Філашкіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, російська армія здійснила атаку по критичній інфраструктурі України в ніч на суботу, 3 лютого. Загарбники обстріляли теплоелектростанцію Донбаської паливно-енергетичної компанії.

Також ми писали, що ворог завдав чергового удару по Куп'янську, що на Харківщині, у суботу вранці, 3 лютого. В місті пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні будівлі, електромережі та інша цивільна нежитлова інфраструктура.