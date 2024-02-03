У Донецькій області пролунали вибухи, зафіксовано руйнування
Російські окупанти в суботу, 3 лютого, вкотре обстріляли Донецьку область. Внаслідок атаки загарбників поранено людину.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Окупанти обстріляли Донецьку область
Покровський район:
За словами Філашкіна, в Авдіївці поранено людину. В Очеретинській громаді ворог обстріляв околиці Желанного, в Мар'їнській — Красногорівку. У Курахівській громаді окупанти пошкодили два будинки в Гострому. До того ж зранку армія РФ із "Смерчів" атакувала Новогродівку.
Краматорський район:
У Костянтинівській громаді під ворожим вогнем опинилися околиці Диліївки, Білої Гори і Ступочок.
Бахмутський район:
Очільник Донецької ОВА повідомив, що у Часовоярській громаді пошкоджені вісім приватних будинків, дві багатоповерхівки та промислова будівля.
"У Торецьку пошкоджено об'єкт інфраструктури. Під вогнем Сіверськ — без руйнувань", — йдеться у повідомленні.
Філашкін додав, що за добу з лінії фронту евакуйовано 136 осіб, у тому числі 47 дітей.
Нагадаємо, російська армія здійснила атаку по критичній інфраструктурі України в ніч на суботу, 3 лютого. Загарбники обстріляли теплоелектростанцію Донбаської паливно-енергетичної компанії.
Також ми писали, що ворог завдав чергового удару по Куп'янську, що на Харківщині, у суботу вранці, 3 лютого. В місті пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні будівлі, електромережі та інша цивільна нежитлова інфраструктура.
Читайте Новини.LIVE!