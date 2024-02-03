Россияне жестко обстреляли Полтавщину — в ОВА рассказали о серьезных повреждениях

Последствия атаки на Полтавщину. Фото: t.me/poltavskaOVA

Российские захватчики нанесли удар по Полтавской области в пятницу, 2 февраля. В результате обстрела было повреждено зернохранилище.

Об этом в субботу, 3 февраля, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филип Пронин в своем Telegram-канале.

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Пронин сообщил, что враг постоянно создает угрозы продовольственной безопасности Украины своими действиями. При этом он уточнил, что в Полтавской области в пятницу, 2 февраля в результате новой атаки было повреждено зернохранилище, наполненное урожаем. Из-за этого часть зерна была утрачена.

Также Пронин добавил, что сотрудники ОВА окажут помощь владельцам в надлежащем оформлении документов для компенсации убытков.

Сообщение Филипа Пронина. Фото: скриншот

Напомним, что в вечер пятницу, 2 февраля оккупанты нанесли удар по Полтавской области. В области были слышны сильные взрывы.

Кроме того, российские оккупанты в субботу, 3 февраля, в очередной раз обстреляли Донецкую область. В результате атаки захватчиков ранен человек.

Также мы писали, что враг нанес очередной удар по Купянску на Харьковщине в субботу утром, 3 февраля. В городе поврежден девятиэтажный жилой дом, частные здания, электросети и другая гражданская нежилая инфраструктура.