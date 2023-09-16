Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Запорожье начался пожар после падения вражеского БпЛА arrow

В Запорожье начался пожар после падения вражеского БпЛА

16 сентября 2023 19:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Запорожье начался пожар после падения вражеского БпЛА
Дым в небе. Иллюстративное фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 16 сентября, в Запорожье произошел пожар. По предварительным данным, причиной мог стать российский беспилотник.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Читайте также:

Пожар в Запорожье

"Сегодня в одном из районов областного центра занялся пожар", — рассказал Малашко.

Он сообщил, что причиной возгорания мог стать вражеский беспилотник неопределенного типа.

По словам Малашко, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

null
Пост Малашко. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 16 сентября, российские оккупанты ударили "Искандерами" по Холодногорскому району Харьковской области. В результате атаки РФ образовалась семиметровая воронка. К тому же враг обстрелял Купянский район.

Также мы писали, что за минувшие сутки в Николаевской области из-за вражеских ударов потерпели разрушения еще пять гражданских объектов. На сегодня, 16 сентября, общее количество поврежденных домов составляет более 18 тысяч.

Добавим, в пятницу, 15 сентября, российская армия обстреляла Новую Каховку, скинув авиабомбу. Вероятно, оккупанты стреляли со стороны оккупированной Сергеевки в Гениченском районе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

"Наша справа": деньги на дождевые канализации выделяют, а Киев продолжает затапливать

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз