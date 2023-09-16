В Запорожье начался пожар после падения вражеского БпЛА

Дым в небе. Иллюстративное фото: google.com

Сегодня, 16 сентября, в Запорожье произошел пожар. По предварительным данным, причиной мог стать российский беспилотник.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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Пожар в Запорожье

"Сегодня в одном из районов областного центра занялся пожар", — рассказал Малашко.

Он сообщил, что причиной возгорания мог стать вражеский беспилотник неопределенного типа.

По словам Малашко, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Пост Малашко. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 16 сентября, российские оккупанты ударили "Искандерами" по Холодногорскому району Харьковской области. В результате атаки РФ образовалась семиметровая воронка. К тому же враг обстрелял Купянский район.

Также мы писали, что за минувшие сутки в Николаевской области из-за вражеских ударов потерпели разрушения еще пять гражданских объектов. На сегодня, 16 сентября, общее количество поврежденных домов составляет более 18 тысяч.

Добавим, в пятницу, 15 сентября, российская армия обстреляла Новую Каховку, скинув авиабомбу. Вероятно, оккупанты стреляли со стороны оккупированной Сергеевки в Гениченском районе.