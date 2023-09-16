У Запоріжжі почалася пожежа після падіння ворожого БпЛА
Сьогодні, 16 вересня, у Запоріжжі сталася пожежа. За попередніми даними, причиною міг стати російський безпілотник.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Пожежа у Запоріжжі
"Сьогодні в одному з районів обласного центру зайнялася пожежа", — розповів Малашко.
Він повідомив, що причиною займання міг стати ворожий безпілотник невизначеного типу.
За словами Малашка, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні, 16 вересня, російські окупанти вдарили "Іскандерами" по Холодногірському району Харківської області. Внаслідок атаки РФ утворилась семиметрова вирва. До того ж ворог обстріляв Куп'янський район.
Також ми писали, що за минулу добу у Миколаївській області через ворожі удари зазнали руйнувань ще п'ять цивільних об'єктів. Станом на сьогодні, 16 вересня, загальна кількість пошкоджених будинків становить понад 18 тисяч.
Додамо, у п'ятницю, 15 вересня, російська армія обстріляла Нову Каховку, скинувши авіабомбу. Ймовірно, окупанти стріляли з боку окупованої Сергіївки у Геніченському районі.