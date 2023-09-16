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У Запоріжжі почалася пожежа після падіння ворожого БпЛА

16 вересня 2023 19:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Запоріжжі почалася пожежа після падіння ворожого БпЛА
Дим в небі. Ілюстративне фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 16 вересня, у Запоріжжі сталася пожежа. За попередніми даними, причиною міг стати російський безпілотник.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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"Сьогодні в одному з районів обласного центру зайнялася пожежа", — розповів Малашко.

Він повідомив, що причиною займання міг стати ворожий безпілотник невизначеного типу.

За словами Малашка, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

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Допис Малашка. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 16 вересня, російські окупанти вдарили "Іскандерами" по Холодногірському району Харківської області. Внаслідок атаки РФ утворилась семиметрова вирва. До того ж ворог обстріляв Куп'янський район.

Також ми писали, що за минулу добу у Миколаївській області через ворожі удари зазнали руйнувань ще п'ять цивільних об'єктів. Станом на сьогодні, 16 вересня, загальна кількість пошкоджених будинків становить понад 18 тисяч.

Додамо, у п'ятницю, 15 вересня, російська армія обстріляла Нову Каховку, скинувши авіабомбу. Ймовірно, окупанти стріляли з боку окупованої Сергіївки у Геніченському районі.

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