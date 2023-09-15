Окупанти вдарили по Новій Каховці з боку окупованої Сергіївки, — ЗМІ

Наслідки ракетного удару по Новій Каховці 15 вересня. Фото: facebook.com/sergey.khlan

У п'ятницю, 15 вересня, російська армія обстріляла Нову Каховку, скинувши авіабомбу. Імовірно, окупанти стріляли з боку окупованої Сергіївки у Геніченському районі.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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У повідомленні йдеться, що тимчасово окупована Сергіївка розташовується за 11 кілометрів від Нової Каховки.

"Є відеодоказ, що сьогоднішній авіаудар по Новій Каховці був з боку тимчасово окупованої Сергіївки Генічеського району, 11 км від Нової Каховки", — йдеться у повідомленні.

Уточнимо, що в результаті ворожої атаки одна людина померла, і принаймні 12 отримали поранення. Мер міста Володимир Коваленко повідомив, що агресори скинули керовану бомбу на житлову зону Нової Каховки, ймовірно, в районі вулиць Горького та Довженка, де неподалік розташовані дитячі садки.

Свідки цієї події зазначили, що спостерігали за літаком, який атакував житлову територію, ведучи до загибелі та поранення серед мирних жителів.

Нагадаємо, 15 вересня російські загарбники обстріляли багатоповерхівки в окупованій Новій Каховці на Херсонщині. У коментарі Новини.LIVE мер Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що внаслідок атаки ворога є загиблі, проте точні дані з'ясовуються.