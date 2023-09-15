Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти вдарили по Новій Каховці з боку окупованої Сергіївки, — ЗМІ arrow

Окупанти вдарили по Новій Каховці з боку окупованої Сергіївки, — ЗМІ

15 вересня 2023 23:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти вдарили по Новій Каховці з боку окупованої Сергіївки, — ЗМІ
Наслідки ракетного удару по Новій Каховці 15 вересня. Фото: facebook.com/sergey.khlan
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У п'ятницю, 15 вересня, російська армія обстріляла Нову Каховку, скинувши авіабомбу. Імовірно, окупанти стріляли з боку окупованої Сергіївки у Геніченському районі.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Читайте також:

Удар по Новій Каховці

У повідомленні йдеться, що тимчасово окупована Сергіївка розташовується за 11 кілометрів від Нової Каховки.

"Є відеодоказ, що сьогоднішній авіаудар по Новій Каховці був з боку тимчасово окупованої Сергіївки Генічеського району, 11 км від Нової Каховки", — йдеться у повідомленні.

Уточнимо, що в результаті ворожої атаки одна людина померла, і принаймні 12 отримали поранення. Мер міста Володимир Коваленко повідомив, що агресори скинули керовану бомбу на житлову зону Нової Каховки, ймовірно, в районі вулиць Горького та Довженка, де неподалік розташовані дитячі садки.

Свідки цієї події зазначили, що спостерігали за літаком, який атакував житлову територію, ведучи до загибелі та поранення серед мирних жителів.

Нагадаємо, 15 вересня російські загарбники обстріляли багатоповерхівки в окупованій Новій Каховці на Херсонщині. У коментарі Новини.LIVE мер Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що внаслідок атаки ворога є загиблі, проте точні дані з'ясовуються.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз