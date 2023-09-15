Оккупанты ударили по Новой Каховке со стороны оккупированной Сергеевки, — СМИ
В пятницу, 15 сентября, российская армия обстреляла Новую Каховку, сбросив авиабомбу. Предположительно, оккупанты стреляли со стороны оккупированной Сергеевки в Гениченском районе.
Об этом сообщают местные СМИ.
Удар по Новой Каховке
В сообщении говорится, что временно оккупированная Сергеевка находится в 11 километрах от Новой Каховки.
"Есть видеодоказательство, что сегодняшний авиаудар по Новой Каховке был со стороны временно оккупированной Сергеевки Генического района, 11 км от Новой Каховки", — говорится в сообщении.
Уточним, что в результате вражеской атаки один человек умер, и, по крайней мере, 12 получили ранения. Мэр города Владимир Коваленко сообщил, что агрессоры сбросили управляемую бомбу на жилую зону Новой Каховки, вероятно, в районе улиц Горького и Довженко, где недалеко расположены детские сады.
Свидетели этого происшествия отметили, что наблюдали за самолетом, который атаковал жилую территорию, ведя к гибели и ранениям среди мирных жителей.
Напомним, 15 сентября российские захватчики обстреляли многоэтажки в оккупированной Новой Каховке Херсонской области. В комментарии Новини.LIVE мэр Новой Каховки Владимир Коваленко сообщил, что в результате атаки врага есть погибшие, однако точные данные выясняются.