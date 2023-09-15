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Оккупанты ударили по Новой Каховке со стороны оккупированной Сергеевки, — СМИ

15 сентября 2023 23:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты ударили по Новой Каховке со стороны оккупированной Сергеевки, — СМИ
Последствия ракетного удара по Новой Каховке 15 сентября. Фото: facebook.com/sergey.khlan
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В пятницу, 15 сентября, российская армия обстреляла Новую Каховку, сбросив авиабомбу. Предположительно, оккупанты стреляли со стороны оккупированной Сергеевки в Гениченском районе.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Удар по Новой Каховке

В сообщении говорится, что временно оккупированная Сергеевка находится в 11 километрах от Новой Каховки.

"Есть видеодоказательство, что сегодняшний авиаудар по Новой Каховке был со стороны временно оккупированной Сергеевки Генического района, 11 км от Новой Каховки", — говорится в сообщении.

Уточним, что в результате вражеской атаки один человек умер, и, по крайней мере, 12 получили ранения. Мэр города Владимир Коваленко сообщил, что агрессоры сбросили управляемую бомбу на жилую зону Новой Каховки, вероятно, в районе улиц Горького и Довженко, где недалеко расположены детские сады. 

Свидетели этого происшествия отметили, что наблюдали за самолетом, который атаковал жилую территорию, ведя к гибели и ранениям среди мирных жителей.

Напомним, 15 сентября российские захватчики обстреляли многоэтажки в оккупированной Новой Каховке Херсонской области. В комментарии Новини.LIVE мэр Новой Каховки Владимир Коваленко сообщил, что в результате атаки врага есть погибшие, однако точные данные выясняются.

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