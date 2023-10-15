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В Запорожье раздались взрывы: в Украине воздушная тревога

15 октября 2023 15:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Запорожье раздались взрывы: в Украине воздушная тревога
Дым от взрывов. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 15 октября, в Запорожье прогремели взрывы. В области и еще ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные паблики.

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Взрывы в Запорожье 15 октября

Сегодня, 15 октября, около 15:00 в Запорожье раздались звуки взрывов. Глава Запорожской ОВА предупредил о ракетной опасности. Все детали выясняются.

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В регионе объявлена воздушная тревога. Кроме того, покраснели Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и Черниговская области.

воздушная тревога в Украине 15 октября
Воздушная тревога на Украине 15 октября. Фото: скриншот

Напомним, 15 октября, оккупанты обстреляли поезд Херсон — Киев. К счастью, все пассажиры цели, поврежден только один вагон.

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