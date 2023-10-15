В Запорожье раздались взрывы: в Украине воздушная тревога
15 октября 2023 15:19
Дым от взрывов. Фото: google
В воскресенье, 15 октября, в Запорожье прогремели взрывы. В области и еще ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные паблики.
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Взрывы в Запорожье 15 октября
Сегодня, 15 октября, около 15:00 в Запорожье раздались звуки взрывов. Глава Запорожской ОВА предупредил о ракетной опасности. Все детали выясняются.
В регионе объявлена воздушная тревога. Кроме того, покраснели Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и Черниговская области.
Напомним, 15 октября, оккупанты обстреляли поезд Херсон — Киев. К счастью, все пассажиры цели, поврежден только один вагон.
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