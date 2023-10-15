У Запоріжжі пролунали вибухи: в Україні повітряна тривога

Дим від вибухів. Фото: google

У неділю, 15 жовтня у Запоріжжі пролунали вибухи. В області та ще низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Вибухи у Запоріжжі 15 жовтня

Сьогодні, 15 жовтня, близько 15:00 у Запоріжжі пролунали звуки вибухів. Голова Запорізької ОВА попередив про ракетну небезпеку. Наразі всі деталі з'ясовуються.

У регіоні оголошена повітряна тривога. Окрім того, "почервоніли" Харківська, Дніпропетровська, Донецька та Чернігівська області.

Повітряна тривога в Україні 15 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 жовтня, окупанти обстріляли потяг Херсон — Київ. На щастя, усі пасажири цілі, пошкоджений лише один вагон.