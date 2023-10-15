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У Запоріжжі пролунали вибухи: в Україні повітряна тривога

15 жовтня 2023 15:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Запоріжжі пролунали вибухи: в Україні повітряна тривога
Дим від вибухів. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 15 жовтня у Запоріжжі пролунали вибухи. В області та ще низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Вибухи у Запоріжжі 15 жовтня 

Сьогодні, 15 жовтня, близько 15:00 у Запоріжжі пролунали звуки вибухів. Голова Запорізької ОВА попередив про ракетну небезпеку. Наразі всі деталі з'ясовуються. 

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У регіоні оголошена повітряна тривога. Окрім того, "почервоніли" Харківська, Дніпропетровська, Донецька та Чернігівська області.

повітряна тривога в Україні 15 жовтня
Повітряна тривога в Україні 15 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 жовтня, окупанти обстріляли потяг Херсон — Київ. На щастя, усі пасажири цілі, пошкоджений лише один вагон.

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