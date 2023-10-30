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В Запорожье раздался взрыв — куда летят ракеты

30 октября 2023 11:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Запорожье раздался взрыв — куда летят ракеты
Ракета в небе. Фото: Depositphotos
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня днем, 30 октября, в Запорожье раздался взрыв. Российские оккупанты запустили ракеты.

Об этом сообщает "Суспільне Запоріжжя".

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Взрыв в Запорожье

Корреспонденты "Суспільного" рассказали, что в Запорожье раздался взрыв.

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Пост "Общественного". Фото: скриншот

По информации мониторингового Telegram-канала, российские оккупанты запустили "Искандер" из временно оккупированного Крыма. Сообщается, что вражеская цель летит в сторону Днепра.

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Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

В воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

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