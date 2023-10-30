В Запорожье раздался взрыв — куда летят ракеты
30 октября 2023 11:40
Ракета в небе. Фото: Depositphotos
Сегодня днем, 30 октября, в Запорожье раздался взрыв. Российские оккупанты запустили ракеты.
Об этом сообщает "Суспільне Запоріжжя".
Читайте также:
Взрыв в Запорожье
Корреспонденты "Суспільного" рассказали, что в Запорожье раздался взрыв.
По информации мониторингового Telegram-канала, российские оккупанты запустили "Искандер" из временно оккупированного Крыма. Сообщается, что вражеская цель летит в сторону Днепра.
В воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!