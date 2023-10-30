В Запорожье раздался взрыв — куда летят ракеты

Ракета в небе. Фото: Depositphotos

Сегодня днем, 30 октября, в Запорожье раздался взрыв. Российские оккупанты запустили ракеты.

Об этом сообщает "Суспільне Запоріжжя".

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Взрыв в Запорожье

Корреспонденты "Суспільного" рассказали, что в Запорожье раздался взрыв.

Пост "Общественного". Фото: скриншот

По информации мониторингового Telegram-канала, российские оккупанты запустили "Искандер" из временно оккупированного Крыма. Сообщается, что вражеская цель летит в сторону Днепра.

Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

В воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

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