У Запоріжжі пролунав вибух — куди летять ракети

Ракета в небі. Фото: Depositphotos

Сьогодні вдень, 30 жовтня, у Запоріжжі пролунав вибух. Російські окупанти запустили ракети.

Про це повідомляє "Суспільне Запоріжжя".

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Вибух у Запоріжжі

Кореспонденти "Суспільного" розповіли, що у Запоріжжі пролунав вибух.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

За інформацією моніторингового Telegram-каналу, російські окупанти запустили "Іскандер" з тимчасово окупованого Криму. Повідомляють, що ворожа ціль летить в сторону Дніпра.

Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

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