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У Запоріжжі пролунав вибух — куди летять ракети

30 жовтня 2023 11:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Запоріжжі пролунав вибух — куди летять ракети
Ракета в небі. Фото: Depositphotos
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вдень, 30 жовтня, у Запоріжжі пролунав вибух. Російські окупанти запустили ракети.

Про це повідомляє "Суспільне Запоріжжя".

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Вибух у Запоріжжі

Кореспонденти "Суспільного" розповіли, що у Запоріжжі пролунав вибух.

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Допис "Суспільного". Фото: скриншот

За інформацією моніторингового Telegram-каналу, російські окупанти запустили "Іскандер" з тимчасово окупованого Криму. Повідомляють, що ворожа ціль летить в сторону Дніпра.

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Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

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