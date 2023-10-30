У Запоріжжі пролунав вибух — куди летять ракети
30 жовтня 2023 11:40
Ракета в небі. Фото: Depositphotos
Сьогодні вдень, 30 жовтня, у Запоріжжі пролунав вибух. Російські окупанти запустили ракети.
Про це повідомляє "Суспільне Запоріжжя".
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Вибух у Запоріжжі
Кореспонденти "Суспільного" розповіли, що у Запоріжжі пролунав вибух.
За інформацією моніторингового Telegram-каналу, російські окупанти запустили "Іскандер" з тимчасово окупованого Криму. Повідомляють, що ворожа ціль летить в сторону Дніпра.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
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