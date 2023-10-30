За минулу добу окупанти майже 100 разів обстріляли Херсонську область, — Прокудін

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: ipc.org.ua

Російські окупанти продовжують атакувати Херсонську область. За минулу добу ворог здійснив 95 обстрілів, випустив 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Обстріл Херсонської області

За минулу добу противник здійснив 95 обстрілів, випустивши 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

За словами Прокудіна, по місту Херсон загарбники випустили 46 снарядів.

"Зафіксовано 42 прильоти КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах", — розповів він.

Очільник Херсонської ОВА повідомив, що російські окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, приміщення медичного закладу, територію навчального закладу у Бериславському районі, а також в соціальний центр у Херсоні.

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/phogovua

Внаслідок атаки РФ загинули двоє людей, ще четверо — отримали поранення.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російські окупанти обстріляли Херсон. Наразі відомо про одну загиблу та трьох постраждалих внаслідок атаки РФ.

Також ми писали, що у неділю, 29 жовтня, російські війська атакували місто Нікополь на Дніпропетровщині. На щастя, минулося без постраждалих, але є пошкодження інфраструктури.