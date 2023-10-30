За минувшие сутки оккупанты почти 100 раз обстреляли Херсонскую область, — Прокудин

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: ipc.org.ua

Российские оккупанты продолжают атаковать Херсонскую область. За минувшие сутки враг совершил 95 обстрелов, выпустил 514 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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За минувшие сутки противник совершил 95 обстрелов, выпустив 514 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации.

По словам Прокудина, по городу Херсон захватчики выпустили 46 снарядов.

"Зафиксировано 42 прилета КАБ по населенным пунктам Херсонщины. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах", — рассказал он.

Глава Херсонской ОВА сообщил, что российские оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, помещение медицинского учреждения, территорию учебного заведения в Бериславском районе, а также в социальный центр в Херсоне.

Последствия обстрела Херсона. Фото: t.me/phogovua

В результате атаки РФ погибли два человека, еще четверо — получили ранения.

Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 30 октября российские оккупанты обстреляли Херсон. Известно об одной погибшей и трех пострадавших в результате атаки РФ.

Также мы писали, что в воскресенье 29 октября российские войска атаковали город Никополь на Днепропетровщине. К счастью, обошлось без пострадавших, но есть повреждения инфраструктуры.