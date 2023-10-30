Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow За минувшие сутки оккупанты почти 100 раз обстреляли Херсонскую область, — Прокудин arrow

За минувшие сутки оккупанты почти 100 раз обстреляли Херсонскую область, — Прокудин

30 октября 2023 08:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
За минувшие сутки оккупанты почти 100 раз обстреляли Херсонскую область, — Прокудин
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: ipc.org.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты продолжают атаковать Херсонскую область. За минувшие сутки враг совершил 95 обстрелов, выпустил 514 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Читайте также:

Обстрел Херсонской области

За минувшие сутки противник совершил 95 обстрелов, выпустив 514 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации.

По словам Прокудина, по городу Херсон захватчики выпустили 46 снарядов.

"Зафиксировано 42 прилета КАБ по населенным пунктам Херсонщины. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах", — рассказал он.

Глава Херсонской ОВА сообщил, что российские оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, помещение медицинского учреждения, территорию учебного заведения в Бериславском районе, а также в социальный центр в Херсоне.

Последствия обстрела Херсона
Последствия обстрела Херсона. Фото: t.me/phogovua

В результате атаки РФ погибли два человека, еще четверо — получили ранения.

null
Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 30 октября российские оккупанты обстреляли Херсон. Известно об одной погибшей и трех пострадавших в результате атаки РФ.

Также мы писали, что в воскресенье 29 октября российские войска атаковали город Никополь на Днепропетровщине. К счастью, обошлось без пострадавших, но есть повреждения инфраструктуры.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме