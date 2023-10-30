За минувшие сутки оккупанты почти 100 раз обстреляли Херсонскую область, — Прокудин
Российские оккупанты продолжают атаковать Херсонскую область. За минувшие сутки враг совершил 95 обстрелов, выпустил 514 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрел Херсонской области
За минувшие сутки противник совершил 95 обстрелов, выпустив 514 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации.
По словам Прокудина, по городу Херсон захватчики выпустили 46 снарядов.
"Зафиксировано 42 прилета КАБ по населенным пунктам Херсонщины. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах", — рассказал он.
Глава Херсонской ОВА сообщил, что российские оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, помещение медицинского учреждения, территорию учебного заведения в Бериславском районе, а также в социальный центр в Херсоне.
В результате атаки РФ погибли два человека, еще четверо — получили ранения.
Напомним, в ночь на 30 октября российские оккупанты обстреляли Херсон. Известно об одной погибшей и трех пострадавших в результате атаки РФ.
Также мы писали, что в воскресенье 29 октября российские войска атаковали город Никополь на Днепропетровщине. К счастью, обошлось без пострадавших, но есть повреждения инфраструктуры.
Читайте Новини.LIVE!