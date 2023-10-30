Вночі окупанти атакували Україну "шахедами" — скільки цілей знищила ППО

Безпілотник в небі. Фото: скриншот з відео

Сьогодні вночі, 30 жовтня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Для цього ворог використовував ударні безпілотники типу Shahed-136/131.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Атака "шахедами"

"У ніч на 30 жовтня, противник завдав чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131", — йдеться у повідомленні.

Українська протиповітряна оборона знищила всі ворожі цілі.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Обстріли протягом минулої доби

У Генштабі розповіли, що загалом ворог завдав один ракетний та 88 авіаційних ударів, а також здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російські окупанти обстріляли Херсон. Наразі відомо про одну загиблу та трьох постраждалих внаслідок атаки РФ.

Також ми писали, що у неділю, 29 жовтня, російські війська атакували місто Нікополь на Дніпропетровщині. На щастя, минулося без постраждалих, але є пошкодження інфраструктури.

Додамо, 29 жовтня по прифронтовому місту Сіверськ Донецької області росіяни вдарили з артилерії. Один зі снарядів розірвався біля екіпажу поліції.