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Вночі окупанти атакували Україну "шахедами" — скільки цілей знищила ППО

30 жовтня 2023 07:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вночі окупанти атакували Україну "шахедами" — скільки цілей знищила ППО
Безпілотник в небі. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 30 жовтня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Для цього ворог використовував ударні безпілотники типу Shahed-136/131.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Атака "шахедами"

"У ніч на 30 жовтня, противник завдав чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131", — йдеться у повідомленні.

Українська протиповітряна оборона знищила всі ворожі цілі.

Український військовий
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Обстріли протягом минулої доби

У Генштабі розповіли, що загалом ворог завдав один ракетний та 88 авіаційних ударів, а також здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російські окупанти обстріляли Херсон. Наразі відомо про одну загиблу та трьох постраждалих внаслідок атаки РФ.

Також ми писали, що у неділю, 29 жовтня, російські війська атакували місто Нікополь на Дніпропетровщині. На щастя, минулося без постраждалих, але є пошкодження інфраструктури. 

Додамо, 29 жовтня по прифронтовому місту Сіверськ Донецької області росіяни вдарили з артилерії. Один зі снарядів розірвався біля екіпажу поліції. 

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