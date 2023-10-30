Вночі окупанти атакували Україну "шахедами" — скільки цілей знищила ППО
Сьогодні вночі, 30 жовтня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Для цього ворог використовував ударні безпілотники типу Shahed-136/131.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Атака "шахедами"
"У ніч на 30 жовтня, противник завдав чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131", — йдеться у повідомленні.
Українська протиповітряна оборона знищила всі ворожі цілі.
Обстріли протягом минулої доби
У Генштабі розповіли, що загалом ворог завдав один ракетний та 88 авіаційних ударів, а також здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російські окупанти обстріляли Херсон. Наразі відомо про одну загиблу та трьох постраждалих внаслідок атаки РФ.
Також ми писали, що у неділю, 29 жовтня, російські війська атакували місто Нікополь на Дніпропетровщині. На щастя, минулося без постраждалих, але є пошкодження інфраструктури.
Додамо, 29 жовтня по прифронтовому місту Сіверськ Донецької області росіяни вдарили з артилерії. Один зі снарядів розірвався біля екіпажу поліції.
Читайте Новини.LIVE!