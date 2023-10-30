Ночью оккупанты атаковали Украину "шахедами" — сколько целей уничтожила ПВО

Беспилотник в небе. Фото: скриншот с видео

Сегодня ночью, 30 октября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Для этого враг использовал ударные беспилотники типа Shahed-136/131.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Атака "шахедами"

"В ночь на 30 октября, противник нанес очередной авиационный удар по Украине, применив 12 ударных БпЛА типа Shahed-136/131", — говорится в сообщении.

Украинская противовоздушная оборона уничтожила все вражеские цели.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Обстрелы за прошедшие сутки

В Генштабе рассказали, что в целом враг нанес один ракетный и 88 авиационных ударов, а также совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 30 октября российские оккупанты обстреляли Херсон. Известно об одной погибшей и трех пострадавших в результате атаки РФ.

Также мы писали, что в воскресенье 29 октября российские войска атаковали город Никополь на Днепропетровщине. К счастью, обошлось без пострадавших, но есть повреждения инфраструктуры.

Добавим, 29 октября по прифронтовому городу Северск Донецкой области россияне ударили из артиллерии. Один из снарядов разорвался возле экипажа полиции.