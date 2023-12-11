В ВСУ посоветовали, как увеличить количество военных на фронте

Украинские военные. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Военный Вооруженных сил Украины назвал пути пополнения количества личного состава. Прежде всего, в Украине нужно изменить денежное поощрение и тогда бы больше людей шло служить и воевать на фронт.

Об этом сообщают украинские телеграмм-каналы.

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По мнению военного, в Украине нужно изменить финансовое вознаграждение за службу в рядах ВСУ. Он указал, что многие согласились бы пойти на фронт, если бы материальное обеспечение было бы больше. Оно сразу решило бы проблему нехватки военных на фронте, а мобилизация проводилась бы другим путем.

"Нужно изменить денежное обеспечение. То есть в Украине есть достаточное количество людей, которые бы при определенном денежном обеспечении, даже не патриоты, просто выполняли бы эту задачу очень хорошо. Если денежное обеспечение и социальный пакет будет на высоком уровне, то не придется раздавать повестки возле метро", — сказал военный.

Военный назвал, какое должно быть денежное поощрение военных

Военный подчеркнул, что нынешнюю зарплату следует увеличить, поскольку таким образом можно привлечь мужчин идти защищать государство на передовой.

"Денежное обеспечение даже на периоде восстановления должно быть минимум три тысячи долларов, а на боевых все десять. Я считаю, что за эти деньги нашлись бы люди, которые шли бы служить в армию и защищать государство и они бы были на регулярной основе, то есть это была бы профессиональная армия", — добавил военнослужащий.

Напомним, до конца 2023 года военным в Украине не будут увеличивать размер заработной платы. А размер денежного вознаграждения в армии зависит от рода деятельности, места несения службы и наличия спецзадач.

Добавим, размер денежных выплат для украинских защитников в декабре не претерпел никаких изменений. Сумма зависит от участия в боевых действиях, ведь за это боец имеет дополнительное вознаграждение к зарплате.