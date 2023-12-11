У ЗСУ порадили, як збільшити кількість військових на фронті

Українські військові. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Військовий Збройних сил України назвав шляхи для поповнення кількості особового складу. Перш за все, в Україні потрібно змінити грошове забезпечення, і тоді більше людей йшло би служити та воювати на фронт.

Про це повідомляють українські телеграм-канали.

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Шляхи поповнення лав ЗСУ

На думку військового, в Україні потрібно змінити фінансову винагороду за службу в лавах ЗСУ. Він вказав, що чимало людей погодилися б піти на фронт, якби матеріальне забезпечення було б більшим. Воно б одразу вирішило проблему нестачі військових на фронті, а мобілізація проводилася б іншим шляхом.

"Потрібно змінити грошове забезпечення. Тобто в Україні є достатня кількість людей, які б при певному грошовому забезпеченні, навіть які не є патріотами, просто виконували б цю задачу дуже добре. Якщо грошове забезпечення і соціальний пакет будуть на високому рівні, то не доведеться роздавати повістки біля метро", — сказав військовий.

Військовий назвав, яким має бути грошове забезпечення військових

Військовий наголосив, що нинішню зарплатню варто збільшити, оскільки таким чином можна заохотити чоловіків йти захищати державу на передовій.

"Грошове забезпечення навіть на періоді відновленні має бути мінімум три тисячі доларів, а на бойових всіх десять. Я вважаю, що за ці гроші знайшлись би люди, які б ішли служити в армію і захищати державу, і вони б були на регулярній основі, тобто це була б професійна армія", — додав військовослужбовець.

Нагадаємо, до кінця 2023 року військовим в Україні не будуть збільшувати розмір заробітної плати. А розмір грошової винагороди в армії залежить від роду діяльності, місця несення служби та наявності спецзавдань.

Додамо, розмір грошових виплат для українських захисників у грудні не зазнав жодних змін. Сума залежить від участі в бойових діях, адже за це боєць має додаткову винагороду до зарплати.