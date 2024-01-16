В ВСУ рассказали, какая категория россиян участвует в "мясных" штурмах

Российские военные. Фото: Минобороны РФ

В "мясных" штурмах РФ не участвуют кадровые профессиональные военные. Как правило, это зеки, россияне с кредитами, работники и дальневосточные народности.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью 63 ОМБр Ростислав Ящишин в эфире телемарафона.

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Военный рассказал, что в направлении Кременной ведут штурмы четыре категории военнослужащих РФ:

зеки,

россияне с кредитами,

работники,

дальневосточные народности.

Российское руководство РФ не бросает на "мясные" штурмы кадровых профессиональных военных.

"Технику они жалеют, а людей не берегут", — рассказал Ящишин.

Наркотики для "мясных" штурмов россиян

Вчера в Генштабе ВСУ рассказали, что личному составу 108-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии систематически выдают наркотические и психотропные вещества. Употребляющие их солдаты легче соглашаются на мясные штурмы, не опасаясь ранений или гибели.

"Российские военные все чаще отказываются гибнуть за несуразные цели своего лидера, поэтому командование врага решило прибегнуть к эксперименту по дополнительным видам стимулирования, которые искажают ощущение реальности и ведут к гибели", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в ISW сообщили, что россияне готовятся к новому наступлению на востоке и юге Украины. Однако оккупанты не могут совершить какие-либо значительные прорывы из-за нехватки личного состава.