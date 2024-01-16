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У ЗСУ розповіли, яка категорія росіян бере участь у "м'ясних" штурмах

16 січня 2024 14:53
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У ЗСУ розповіли, яка категорія росіян бере участь у "м'ясних" штурмах
Російські військові. Фото: Міноборони РФ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У "м'ясних" штурмах РФ не беруть участь кадрові професійні військові. Зазвичай це зеки, росіяни з кредитами, заробітчани і далекосхідні народності.

Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю 63-ї ОМБр Ростислав Ящишин в ефірі телемарафону

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Яка категорія росіян бере участь у "м'ясних" штурмах

Військовий розповів, що в напрямку Кремінної ведуть штурми чотири категорії військовослужбовців РФ:

  • зеки,
  • росіяни з кредитами,
  • заробітчани,
  • далекосхідні народності. 

Російське керівництво РФ не кидає на "м'ясні" штурми кадрових професійних військових.

"Техніку вони шкодують, а людей не бережуть", — розповів Ящишин.

Наркотики для "м'ясних" штурмів росіян

Вчора у Генштабі ЗСУ розповіли, що особовому складу 108-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії систематично видають наркотичні та психотропні речовини. Солдати, які їх вживають, легше погоджуються на м’ясні штурми, не побоюючись поранень або загибелі.

"Російські військові все частіше відмовляються гинути за недолугі цілі свого лідера, тому командування ворога вирішило вдатися до експерименту з додаткових видів стимулювання, які спотворюють відчуття реальності та ведуть до загибелі", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно в ISW повідомили, що росіяни готуються до нового наступу на сході та півдні України. Однак окупанти не можуть здійснити якісь значні прориви через брак особового складу.

росіяни
військові
війна в Україні
Росія
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