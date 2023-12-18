Військовий розповів, як армія РФ кидає на "м'ясні" штурми найманців з Непалу
Біля села Роботине на Запорізькому напрямку тривають запеклі бої. Російська влада кинула на "м'ясні" штурми найманців з Непалу. Військові не розмовляють навіть англійською мовою.
Про це повідомив командир батальйону 118 ОМБр ЗСУ на псевдо "Лемберг".
Ситуація на Запорізькому напрямку
За словами військового солдати армії РФ поблизу Роботиного постійно намагаються відбити втрачені позиції. Для цього вони використовують десантні війська на БМП. Відповідно на цьому напрямку в сторону Новопокровки тривають найжорсткіші бої.
"Між точками 50-70 метрів, вони там стараються закріпитися. І починають контролити. Потім тиснуть, якщо нема артпідготовки", — вказав "Лемберг".
Практично через день росіяни проводять штурми українських позицій, однак воїни ЗСУ успішно відбивають атаки ворога.
Росіяни кидають на штурми найманців з Непалу
Командування ЗС Росії почало відправляти на фронт найманців з Непалу. Як каже військовий, вони не вміють говорити навіть англійською, а надалі потрапляють до полону української армії.
"Вони, навіть англійською не розмовляли. Нічого не говорили, просто мовчали", — підкреслив "Лемберг".
Нагадаємо, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області продовжують грабувати. Вони вивозять майно промислових об'єктів.
Додамо, українські воїни тримають оборону на фронті та здійснюють наступальні дії в бік ворога. Втрати російських окупантів значно зросли. Армія РФ зазнала втрат в особовому складі та військовій техніці.
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