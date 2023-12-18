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Військовий розповів, як армія РФ кидає на "м'ясні" штурми найманців з Непалу

18 грудня 2023 13:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Військовий розповів, як армія РФ кидає на "м'ясні" штурми найманців з Непалу
Командир батальйону 118 ОМБр ЗСУ на псевдо "Лемберг". Фото: скриншот з відео ТСН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Біля села Роботине на Запорізькому напрямку тривають запеклі бої. Російська влада кинула на "м'ясні" штурми найманців з Непалу. Військові не розмовляють навіть англійською мовою.

Про це повідомив командир батальйону 118 ОМБр ЗСУ на псевдо "Лемберг".

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Ситуація на Запорізькому напрямку

За словами військового солдати армії РФ поблизу Роботиного постійно намагаються відбити втрачені позиції. Для цього вони використовують десантні війська на БМП. Відповідно на цьому напрямку в сторону Новопокровки тривають найжорсткіші бої.

"Між точками 50-70 метрів, вони там стараються закріпитися. І починають контролити. Потім тиснуть, якщо нема артпідготовки", — вказав "Лемберг".

Практично через день росіяни проводять штурми українських позицій, однак воїни ЗСУ успішно відбивають атаки ворога.

Росіяни кидають на штурми найманців з Непалу

Командування ЗС Росії почало відправляти на фронт найманців з Непалу. Як каже військовий, вони не вміють говорити навіть англійською, а надалі потрапляють до полону української армії. 

"Вони, навіть англійською не розмовляли. Нічого не говорили, просто мовчали", — підкреслив "Лемберг".

Нагадаємо, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області продовжують грабувати. Вони вивозять майно промислових об'єктів.

Додамо, українські воїни тримають оборону на фронті та здійснюють наступальні дії в бік ворога. Втрати російських окупантів значно зросли. Армія РФ зазнала втрат в особовому складі та військовій техніці.

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