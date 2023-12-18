Военный рассказал, как армия РФ бросает на "мясные" штурмы наемников из Непала

Командир батальона 118 ОМБр ВСУ на псевдо "Лемберг". Фото: скриншот с видео ТСН

Возле села Работино на Запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские власти бросили на "мясные" штурмы наемников из Непала. Военные не говорят даже на английском языке.

Об этом сообщил командир батальона 118 ОМБр ВСУ на псевдо "Лемберг".

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Ситуация в Запорожском направлении

По словам военного, солдаты армии РФ возле Работино постоянно пытаются захватить утраченные позиции. Для этого они используют десантные войска на БМП. Соответственно на этом направлении в сторону Новопокровки продолжаются жесточайшие бои.

"Между точками 50-70 метров, они там стараются закрепиться. И начинают контролировать. Потом давят, если нет артподготовки", — указал "Лемберг".

Практически через день россияне проводят штурмы украинских позиций, однако воины ВСУ успешно отбивают атаки врага.

Россияне бросают на штурмы наемников из Непала

Командование ВС России начало отправлять на фронт наемников из Непала. Как говорит военный, они не умеют говорить даже по-английски, а в дальнейшем попадают в плен украинской армии.

"Они, даже на английском не разговаривали. Ничего не говорили, просто молчали", — подчеркнул "Лемберг".

Напомним, российские захватчики на временно оккупированных территориях Запорожской области продолжают грабить. Они вывозят имущество промышленных объектов.

Добавим, украинские воины держат оборону на фронте и осуществляют наступательные действия в сторону врага. Потери российских оккупантов значительно возросли. Армия РФ понесла потери в личном составе и военной технике.