У Запорізькій області окупанти грабують промислові об’єкти

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області продовжують грабувати. Вони вивозять майно промислових об'єктів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Окупанти продовжують грабувати

Росіяни вивозять із заводів лом й відправляють до країни-агресорки через порт у Бердянську. Грабіж відбувається "підрядниками" під наглядом окупантів.

"Це і є справжня мета окупації — ресурси, грабіж та мародерство з подальшим нав’язуванням "російської культури", переписування історії та знищення самоідентифікації місцевого населення", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, начальник служби зав’язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо розповів, що російські окупанти перекидають резерви штурмових батальйонів на Куп'янський напрямок. Таким чином, ворог намагається захопити важливий логістичний центр, який може стати плацдармом для наступу на захід України.

Також ми писали, що українські бійці Центру стратегічних операцій "Альфа" Служби безпеки України нищать окупантів на фронті. У СБУ поширили зняте на дрон ексклюзивне відео з місця подій.

Додамо, російські окупанти вчора, 15 грудня, продовжували наступ поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. Там їм вдалося досягти підтверджених успіхів. Таким чином, вони планують оточити Часів Яр, що на Донеччині.