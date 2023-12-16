Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Запорізькій області окупанти грабують промислові об’єкти arrow

У Запорізькій області окупанти грабують промислові об’єкти

16 грудня 2023 19:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Запорізькій області окупанти грабують промислові об’єкти
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області продовжують грабувати. Вони вивозять майно промислових об'єктів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Окупанти продовжують грабувати

Росіяни вивозять із заводів лом й відправляють до країни-агресорки через порт у Бердянську. Грабіж відбувається "підрядниками" під наглядом окупантів.

"Це і є справжня мета окупації — ресурси, грабіж та мародерство з подальшим нав’язуванням "російської культури", переписування історії та знищення самоідентифікації місцевого населення", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, начальник служби зав’язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо розповів, що російські окупанти перекидають резерви штурмових батальйонів на Куп'янський напрямок. Таким чином, ворог намагається захопити важливий логістичний центр, який може стати плацдармом для наступу на захід України.

Також ми писали, що українські бійці Центру стратегічних операцій "Альфа" Служби безпеки України нищать окупантів на фронті. У СБУ поширили зняте на дрон ексклюзивне відео з місця подій.

Додамо, російські окупанти вчора, 15 грудня, продовжували наступ поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. Там їм вдалося досягти підтверджених успіхів. Таким чином, вони планують оточити Часів Яр, що на Донеччині. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Актуальне по темі