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В Запорожской области оккупанты грабят промышленные объекты

16 декабря 2023 19:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Запорожской области оккупанты грабят промышленные объекты
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Запорожской области продолжают грабить. Они вывозят имущество промышленных объектов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Оккупанты продолжают грабить

Россияне вывозят с заводов лом и отправляют в страну-агрессорку через порт в Бердянске. Грабеж совершается "подрядчиками" под наблюдением оккупантов.

"Это и есть настоящая цель оккупации — ресурсы, грабеж и мародерство с последующим навязыванием "русской культуры", переписывание истории и уничтожение самоидентификации местного населения", — говорится в сообщении.

Напомним, начальник службы завязей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо рассказал, что российские оккупанты перебрасывают резервы штурмовых батальонов на Купянское направление. Таким образом, враг пытается захватить важный логистический центр, который может стать плацдармом для наступления на запад Украины.

Также мы писали, что украинские бойцы Центра стратегических операций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожают оккупантов на фронте. В СБУ распространили снятое на дрон эксклюзивное видео с места событий.

Добавим, российские оккупанты вчера, 15 декабря, продолжали наступление вблизи Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Там им удалось добиться подтвержденных успехов. Таким образом, они планируют окружить Часов Яр, Донецкая область.

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