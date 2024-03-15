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Удар дронами по Винницкой области — ГСЧС показали последствия

15 марта 2024 08:19
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Удар дронами по Винницкой области — ГСЧС показали последствия
Последствия ракетного удара по Винницкой области. Фото: ГСЧС
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска нанесли удар беспилотниками по Винницкой области ночью 15 марта. В результате обстрела есть погибший и раненые.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В результате вражеской атаки, двое людей были спасены и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.

Тело еще одного человека было извлечено спасателями из-под обломков. На месте атаки психолог из службы гражданской защиты предоставляет психологическую поддержку тем, кто пострадал.

Также в ГСЧС сообщили, что в Тульчинской громаде из-за падения обломков дронов поврежден еще один жилой дом. Двое людей получили травмы и были доставлены в больницу.

Последствия ракетного удара по Винницкой области
Последствия ракетного удара по Винницкой области. Фото: ГСЧС
Последствия ракетного удара по Винницкой области
Последствия ракетного удара по Винницкой области. Фото: ГСЧС
Последствия ракетного удара по Винницкой области
Последствия ракетного удара по Винницкой области. Фото: ГСЧС

Напомним, в результате обстрела центра Херсона 14 марта был разрушен жилой дом.

Также россияне обстреляли Никополь Днепропетровской области. На данный момент известно о пяти пострадавших.

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ГСЧС
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