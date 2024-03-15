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Удар дронами Вінницької області — ДСНС показали наслідки

15 березня 2024 08:19
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Удар дронами Вінницької області — ДСНС показали наслідки
Наслідки ракетного удару по Вінницькій області. Фото: ДСНС
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська завдали удару безпілотниками по Вінницькій області вночі, 15 березня. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Внаслідок ворожої атаки, двох людей було врятовано та передано співробітникам швидкої медичної допомоги.

Тіло ще однієї людини рятувальники витягли з-під уламків. На місці атаки психолог зі служби цивільного захисту надає психологічну підтримку тим, хто постраждав.

Також у ДСНС повідомили, що у Тульчинській громаді через падіння уламків дронів пошкоджено ще один житловий будинок. Двоє людей отримали травми та були доставлені до лікарні.

Наслідки ракетного удару по Вінницькій області
Наслідки ракетного удару по Вінницькій області. Фото: ДСНС
Наслідки ракетного удару по Вінницькій області
Наслідки ракетного удару по Вінницькій області. Фото: ДСНС
Наслідки ракетного удару по Вінницькій області
Наслідки ракетного удару по Вінницькій області. Фото: ДСНС

Нагадаємо, внаслідок обстрілу центру Херсона 14 березня було зруйновано житловий будинок.

Також росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. На цей час відомо про п'ятьох постраждалих.

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