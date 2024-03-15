Удар дронами Вінницької області — ДСНС показали наслідки

Наслідки ракетного удару по Вінницькій області. Фото: ДСНС

Російські війська завдали удару безпілотниками по Вінницькій області вночі, 15 березня. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Внаслідок ворожої атаки, двох людей було врятовано та передано співробітникам швидкої медичної допомоги.

Тіло ще однієї людини рятувальники витягли з-під уламків. На місці атаки психолог зі служби цивільного захисту надає психологічну підтримку тим, хто постраждав.

Також у ДСНС повідомили, що у Тульчинській громаді через падіння уламків дронів пошкоджено ще один житловий будинок. Двоє людей отримали травми та були доставлені до лікарні.

Наслідки ракетного удару по Вінницькій області. Фото: ДСНС

Наслідки ракетного удару по Вінницькій області. Фото: ДСНС

Наслідки ракетного удару по Вінницькій області. Фото: ДСНС

Нагадаємо, внаслідок обстрілу центру Херсона 14 березня було зруйновано житловий будинок.

Також росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. На цей час відомо про п'ятьох постраждалих.