Удар дронами Вінницької області — ДСНС показали наслідки
Російські війська завдали удару безпілотниками по Вінницькій області вночі, 15 березня. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Обстріл Вінницької області — фото
Внаслідок ворожої атаки, двох людей було врятовано та передано співробітникам швидкої медичної допомоги.
Тіло ще однієї людини рятувальники витягли з-під уламків. На місці атаки психолог зі служби цивільного захисту надає психологічну підтримку тим, хто постраждав.
Також у ДСНС повідомили, що у Тульчинській громаді через падіння уламків дронів пошкоджено ще один житловий будинок. Двоє людей отримали травми та були доставлені до лікарні.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу центру Херсона 14 березня було зруйновано житловий будинок.
Також росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. На цей час відомо про п'ятьох постраждалих.
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