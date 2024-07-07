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Удар по аэродрому в Миргороде — Игнат рассказал о новой тактике россиян

7 июля 2024 16:38
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
В результате атаки РФ на Миргород Украина потеряла только один самолет - Игнат
Полковник Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Фото: Воздушные силы
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Российские войска, предположительно, применили новую тактику при ударе по аэродрому Миргород Полтавской области в начале июля. Это касается изменений в управлении БпЛА.

Об этом сообщил бывший пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в Facebook.

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По словам Игната, россияне с помощью беспилотника Орлан-10 вели воздушную разведку в украинском тылу.

"С недавних пор оккупанты внедрили новую тактику применения БпЛА оперативно-тактического уровня. Вероятно, выключают навигацию и направляют беспилотник к объекту инерционно — по направлению. Затем включают GPS над объектом и онлайн выдают координаты цели", — говорится в сообщении.

Игнат предполагает, что такие действия россияне совершили и в случае разведывательного беспилотника "Орлан-10", который привел ракеты на аэродром в Миргороде.

Экс-пресс-секретарь Воздушных сил добавил, что Украине нужно менять тактику противодействия российским дронам, и в этом направлении предпринимают соответствующие действия.

Также он добавил, что в результате атаки РФ на Миргород 1 июля Украина потеряла лишь один самолет, еще несколько посекло осколками.

Ранее Игнат подтвердил, что удар по аэродрому был и есть определенные потери, но совсем не такие, как сообщает Россия.

Кроме того, бывший пресс-секретарь Воздушных сил Украины отреагировал на заявления народной депутат Марьяны Безуглой. В частности, он обратил внимание, что ее нарративами пользуется российская пропаганда.

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