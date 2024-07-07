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Удар по аеродрому у Миргороді — Ігнат розповів про нову тактику росіян

7 липня 2024 16:38
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Внаслідок атаки РФ на Миргород Україна втратила лише один літак — Ігнат
Полковник Збройних сил України Юрій Ігнат. Фото: Повітряні сили
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Російські війська, імовірно, застосували нову тактику під час удару по аеродрому Миргород Полтавської області на початку липня. Це стосується змін у керуванні БпЛА.

Про це повідомив колишній речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат у Facebook.

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За словами Ігната, росіяни за допомогою безпілотника Орлан-10 вели повітряну розвідку в українському тилу.

"Віднедавна окупанти впровадили нову тактику застосування БпЛА оперативно-тактичного рівня. Імовірно, вимикають навігацію і направляють безпілотник до об’єкта інерційно — за напрямком. Потім вмикають GPS над об’єктом і онлайн видають координати цілі", — йдеться у повідомленні.

Ігнат припускає, що такі дії росіяни зробили й у випадку розвідувального безпілотника "Орлан-10", що навів ракети на аеродром у Миргороді. 

Екс-речник Повітряних сил додав, що Україні потрібно змінювати тактику протидії російським дронам, і в цьому напрямку відбуваються відповідні дії. 

Також він додав, що внаслідок атаки РФ на Миргород 1 липня Україна втратила лише один літак, ще кілька посікло осколками.

Раніше Ігнат підтвердив, що удар по летовищу був і є певні втрати, але зовсім не такі, як повідомляє Росія. 

Крім того, колишній речник Повітряних сил України відреагував на заяви народної депутатки Мар'яни Безуглої. Зокрема, він звернув увагу, що її наративами користуєтья російська пропаганда.

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