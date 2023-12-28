Удар по "Новочеркасску" — это подтверждение успешного года ПС ВСУ

Феодосийский порт после точного удара украинской ракеты. Фото: российские соцсети

Уничтожением большого десантного корабля "Новочеркасск" Воздушные силы ВС Украины своеобразно подвели итог очень успешному для себя году. ПС ВСУ не только закрыли небо над мирными городами Украины, но и уничтожили большое количество вражеской техники.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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Игорь Романенко отметил, что успешное уничтожение российского корабля – это еще одна победа украинской авиации.

"Поскольку большой десантный корабль "Новочеркасск" был поражен крылатой ракетой Storm Shadow/SCALP, этот успех следует отметить как один из больших успехов такого вида ВСУ, как Воздушные силы", — подчеркнул экс-заместитель начальника Генштаба.

Успешный год ВС ВСУ

Игорь Романенко отметил, что 2023 вообще можно оценить как очень успешный год для этого вида Вооруженных сил Украины.

"ПС ВСУ своей противовоздушной обороной обеспечили высокий уровень уничтожения российских ракет и беспилотников. А также, как показывает пример "Новочеркасска" и уничтоженных на днях самолетов Су-34 — успешно освоили западное оружие, уничтожив за год большое количество российской военной техники", — подчеркнул генерал -лейтенант ВСУ.

Напомним, на борту уничтоженного российского корабля "Новочеркасск" были иранские дроны Shahed. Оккупанты планировали использовать этот большой десантный корабль в операциях по захвату Одесской и Николаевской области.

Кроме того, на борту уничтоженного в Феодосии российского десантного корабля "Новочеркасск" мог находиться командир корабля. По состоянию на сегодняшний день связи с ним до сих пор нет.