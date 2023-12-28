Удар по "Новочеркаську" — це підтвердження успішного року ПС ЗСУ

Порт Феодосії після влучного удару української ракети. Фото: російські соцмережі

Знищенням великого десантного корабля "Новочеркаськ" Повітряні сили ЗС України своєрідно підбили підсумок дуже успішного для себе року. ПС ЗСУ не тільки закрили небо над мирними містами України, а і знищили велику кількість ворожої техніки.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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Ігор Романенко зазначив, що успішне знищення російського корабля – це ще одна із перемог української авіації.

"Оскільки великий десантний корабель "Новочеркаськ" був уражений крилатою ракетою Storm Shadow/SCALP, цей успіх варто відзначити як один із великих успіхів такого виду ЗСУ, як Повітряні сили", — підкреслив ексзаступник начальника Генштабу.

Успішний рік ПС ЗСУ

Ігор Романенко наголосив, що 2023 рік взагалі можна оцінити як дуже успішний рік для цього виду Збройних сил України.

"ПС ЗСУ своєю протиповітряною обороною забезпечили високий рівень знищення російських ракетів та безпілотників. А також, як показує приклад "Новочеркаська" та знищених днями літаків Су-34 — успішно освоїли західну зброю, знищивши за рік велику кількість російської військової техніки", — підкреслив генерал-лейтенант ЗСУ.

Нагадаємо, на борту знищеного російського корабля "Новочеркаськ" були іранські дрони Shahed. Окупанти планували використати цей великий десантний корабель в операціях із захоплення Одеської та Миколаївської області.

Крім того, на борту знищеного у Феодосії російського великого десантного корабля "Новочеркаськ" міг перебувати командир корабля. Станом на сьогодні зв'язку з ним досі немає.