Удар по Севморзаводу фактически является атакой на Крымский мост: в чем причина

Уничтожен большой десантный корабль "Минск". Фото: российские Telegram-каналы

Косвенным ударом по Крымскому мосту является уничтожение и повреждение крупных десантных кораблей Черноморского флота Российской Федерации. Они являются запасным путем снабжения оружием и боеприпасами в Крым, а их нейтрализация фактически оставляет Керченский мост без "дублера".

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Косвенные удары по Крымскому мосту

Дмитрий Снегирев, комментируя работу, проведенную украинской армией в районе Крыма за год, прошедший после первой атаки на Керченский мост, отметил один немаловажный момент, имеющий косвенное отношение к этой транспортной артерии.

Этим моментом являются успешные атаки на большие десантные корабли (БДК) Черноморского флота России — в частности, в сухих доках Севастопольского морского завода, а также в Новороссийскской бухте.

Почему потеря БДК является атакой на мост

Эксперт объяснил связь между этими двумя событиями.

"После гипотетического разрушения Крымского моста у российского военного командования останется только один путь снабжения оружием, боеприпасами и новыми подразделениями в Крым — это море. Удары по БДК как раз и являются перерезанием Вооруженными силами Украины этого запасного маршрута. Таким образом, вся логистика останется привязанной к Крымскому мосту, а он, как мы увидели за этот год, уже находится под ударом Сил обороны Украины", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный полуостров, произошел взрыв, спровоцировавший пожар. Людей перестали пускать на дорожное сооружение.

В ГУР впоследствии заявили, что пострадавший в начале октября 2022 года Крымский мост будет разрушен. По словам руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, эта конструкция никому не потребуется.

17 июля уже в 2023 году под утро на Крымском мосту снова произошел взрыв. В результате атаки украинской ракеты обрушился один из пролетов моста.