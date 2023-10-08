Удар по Севморзаводу фактично є атакою на Кримський міст: у чому причина

Знищений великий десантний корабель "Мінськ". Фото: російські Telegram-канали

Непрямим ударом по Кримському мосту є знищення та пошкодження великих десантних кораблів Чорноморського флоту Російської Федерацїі. Вони є запасним шляхом постачання зброї та боєприпасів у Крим, а їхня нейтралізація фактично залишає Керченський міст без "дублера".

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Непрямі удари по Кримському мосту

Дмитро Снєгирьов, коментуючи роботу, проведену українською армією в районі Криму за рік, що минув після першої атаки на Керченський міст, відзначив один важливий момент, який має непряме відношення до цієї транспортної артерії.

Цим моментом є успішні атаки на великі десантні кораблі (ВДК) Чорноморського флоту Росії – зокрема, в сухих доках Севастопольського морського заводу, а також в бухті Новоросійська.

Чому втрата ВДК є атакою на міст

Експерт пояснив зв’язок між цими двома подіями.

"Після гіпотетичного зруйнування Кримського мосту у російського військового командування залишиться лише один шлях постачання зброї, боєприпасів та нових підрозділів у Крим — це море. Удари по ВДК саме і є перерізанням Збройними силами України цього запасного маршруту. Таким чином, уся логістика залишиться прив’язаною до Кримського мосту, а він, як ми побачили за цей рік, уже перебуває під ударом Сил оборони України", — підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, уранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту, що з'єднує Росію та окупований півострів, стався вибух, який спровокував пожежу. Людей припинили пускати на дорожню споруду.

У ГУР згодом заявили, що Кримський міст, який постраждав на початку жовтня 2022 року, буде зруйновано. За словами керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, ця конструкція нікому не буде потрібна.

17 липня уже 2023 року під ранок на Кримському мосту знову стався вибух. Внаслідок атаки української ракети обвалився один із прольотів мосту.