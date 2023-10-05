Удары по оккупантам и уничтожение складов РФ: Генштаб обнародовал данные на 5 октября

Украинские военные. Фото: Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины нанесли 12 ударов по российским захватчикам. В результате россияне имеют потери среди личного состава и техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Так, авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Также еще 3 удара бойцы ВСУ нанесли по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Подразделения ракетных войск поразили узел связи, зенитно-ракетный комплекс, тяжелую огнеметную систему, 3 артиллерийских средства и станцию РЭБ противника", — говорится в сообщении.

В то же время Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

Напомним, что Силы обороны Украины успешно уничтожают вражескую технику. В этот раз украинские воины успешно "минусовали" три танка Т-72, один Т-80, два Т-90, а также САУ 2С1 и одну БМП.