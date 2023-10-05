Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Удары по оккупантам и уничтожение складов РФ: Генштаб обнародовал данные на 5 октября arrow

Удары по оккупантам и уничтожение складов РФ: Генштаб обнародовал данные на 5 октября

5 октября 2023 19:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Удары по оккупантам и уничтожение складов РФ: Генштаб обнародовал данные на 5 октября
Украинские военные. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

За прошедшие сутки Силы обороны Украины нанесли 12 ударов по российским захватчикам. В результате россияне имеют потери среди личного состава и техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Удары украинских бойцов по врагу

Так, авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Также еще 3 удара бойцы ВСУ нанесли по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Подразделения ракетных войск поразили узел связи, зенитно-ракетный комплекс, тяжелую огнеметную систему, 3 артиллерийских средства и станцию РЭБ противника", — говорится в сообщении.

В то же время Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

скриншот из сообщения

скриншот из сообщения

скриншот из сообщения

скриншот из сообщения

Напомним, что Силы обороны Украины успешно уничтожают вражескую технику. В этот раз украинские воины успешно "минусовали" три танка Т-72, один Т-80, два Т-90, а также САУ 2С1 и одну БМП.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

17:09 Кто имеет право служить в ВСУ по месту жительства: полный список

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз