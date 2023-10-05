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Удари по окупантах та знищення складів РФ: Генштаб оприлюднив дані на 5 жовтня

5 жовтня 2023 19:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Удари по окупантах та знищення складів РФ: Генштаб оприлюднив дані на 5 жовтня
Українські військові. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Протягом минулої доби Сили оборони України завдали 12 ударів по російських загарбниках. Внаслідок цього росіяни мають втрати серед особового складу та техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Так, авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Також ще 3 удари бійці ЗСУ завдали по зенітно-ракетних комплексах противника.

"Підрозділи ракетних військ уразили вузол зв’язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, 3 артилерійські засоби та станцію РЕБ противника", — йдеться у повідомленні.

Водночас Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

зведення Генштабу ЗСУ
Скриншот допису
зведення Генштабу ЗСУ
Скриншот допису

Нагадаємо, що Сили оборони України успішно знищують ворожу техінку. Цього разу українські воїни успішно "мінусували" три танки Т-72, один Т-80, два Т-90, а також САУ 2с1 та одну БМП.

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