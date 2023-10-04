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Знищення ворожих складів та удари по окупантах: оновлені дані Генштабу на 4 жовтня

4 жовтня 2023 07:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Знищення ворожих складів та удари по окупантах: оновлені дані Генштабу на 4 жовтня
Українські військові. Фото: Генштаб
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

За минулу добу українські військові завдали 14 ударів по загарбниках. Через це окупанти втратили багато озброєння та військової техніки.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

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Удари ЗСУ по окупантах

Як відомо, авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Також 6 ударів було нанесено по зенітно-ракетних комплексах армії РФ.

українські військові
Українські військові. Фото: Володимир Болєстєв

"Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 21 артилерійському засобі противника", — йдеться у повідомленні.

Також українські воїни продовжують вести контрбатарейну боротьбу на Херсонському напрямку, а саме в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса". Там вони знищують склади з військовою технікою та ліквідовують представників окупаційної армії. 

удари зсу по окупантах
Скриншот допису
удари зсу по окупантах
Скриншот допису

Нагадаємо, відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник заявив, що кардинальні зміни на фронті можуть забезпечити не німецькі крилаті ракети Taurus, а американські балістичні ATACMS. Вони за кілька тижнів можуть повністю знищити сили ворога на певних напрямках.

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