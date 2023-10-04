Уничтожение вражеских складов и удары по оккупантам: обновленные данные Генштаба на 4 октября
За минувшие сутки украинские военные нанесли 14 ударов по захватчикам. Из-за этого оккупанты потеряли много вооружения и военной техники.
Об этом пишет Генштаб ВСУ.
Удары ВСУ по оккупантам
Как известно, авиация сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Также 6 ударов были нанесены по зенитно-ракетным комплексам армии РФ.
"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 21 артиллерийскому средству противника", — говорится в сообщении.
Также украинские воины продолжают вести контрбатарейную борьбу на Херсонском направлении, а именно в зоне ответственности ОСГВ "Одесса". Там они уничтожают склады военной техники и ликвидируют представителей оккупационной армии.
Напомним, известный военный эксперт полковник ВСУ Петр Черник заявил, что кардинальные изменения на фронте могут обеспечить не немецкие крылатые ракеты Taurus, а американские баллистические ATACMS. Они через несколько недель могут полностью уничтожить силы врага по определенным направлениям.