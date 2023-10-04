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Уничтожение вражеских складов и удары по оккупантам: обновленные данные Генштаба на 4 октября

4 октября 2023 07:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Уничтожение вражеских складов и удары по оккупантам: обновленные данные Генштаба на 4 октября
Украинские военные. Фото: Генштаб
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

За минувшие сутки украинские военные нанесли 14 ударов по захватчикам. Из-за этого оккупанты потеряли много вооружения и военной техники.

Об этом пишет Генштаб ВСУ.

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Удары ВСУ по оккупантам

Как известно, авиация сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Также 6 ударов были нанесены по зенитно-ракетным комплексам армии РФ.

украинские военные
Украинские военные. Фото: Владимир Болестев

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 21 артиллерийскому средству противника", — говорится в сообщении.

Также украинские воины продолжают вести контрбатарейную борьбу на Херсонском направлении, а именно в зоне ответственности ОСГВ "Одесса". Там они уничтожают склады военной техники и ликвидируют представителей оккупационной армии.

удары ссу по оккупантам
Скриншот сообщения
удары ссу по оккупантам
Скриншот сообщения

Напомним, известный военный эксперт полковник ВСУ Петр Черник заявил, что кардинальные изменения на фронте могут обеспечить не немецкие крылатые ракеты Taurus, а американские баллистические ATACMS. Они через несколько недель могут полностью уничтожить силы врага по определенным направлениям.

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