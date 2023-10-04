Уничтожение вражеских складов и удары по оккупантам: обновленные данные Генштаба на 4 октября

Украинские военные. Фото: Генштаб

За минувшие сутки украинские военные нанесли 14 ударов по захватчикам. Из-за этого оккупанты потеряли много вооружения и военной техники.

Об этом пишет Генштаб ВСУ.

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Как известно, авиация сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Также 6 ударов были нанесены по зенитно-ракетным комплексам армии РФ.

Украинские военные. Фото: Владимир Болестев

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 21 артиллерийскому средству противника", — говорится в сообщении.

Также украинские воины продолжают вести контрбатарейную борьбу на Херсонском направлении, а именно в зоне ответственности ОСГВ "Одесса". Там они уничтожают склады военной техники и ликвидируют представителей оккупационной армии.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

Напомним, известный военный эксперт полковник ВСУ Петр Черник заявил, что кардинальные изменения на фронте могут обеспечить не немецкие крылатые ракеты Taurus, а американские баллистические ATACMS. Они через несколько недель могут полностью уничтожить силы врага по определенным направлениям.