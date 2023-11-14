Удары РФ по Украине, ситуация на фронте и потери оккупантов — сводка Генштаба ВСУ

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Россия не соблюдает установленные законы и обычаи ведения войны, применяя тактику устрашения. Он осуществляет удары ракетами и авиацией, а также обстрелы из реактивных систем залпового огня, впрочем, украинские защитники успешно противостоят врагу.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В течение последних суток российские войска осуществили обстрелы Херсона с помощью РСЗО, а также использовали баллистическую ракету. За этот период произошло 80 военных столкновений. Враг выпустил четыре ракеты и осуществил 53 авиаудара, а также провел 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и городским районам.

Ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях враг удерживает военное присутствие в приграничных зонах, активно занимается диверсионной работой, чтобы предотвратить прорыв наших войск, и увеличивает количество минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении противник проводил штурмовые операции в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где наши войска успешно отразили семь атак.

На Лиманском направлении противник безуспешно пытался провести штурмовые действия в Надежде, Новоегоровке Луганской области и Торском Донецкой области, где наши защитники отбили шесть атак.

На Бахмутском направлении противник атаковал в районе Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где наши войска отразили 15 атак.

На Авдеевском направлении, с поддержкой авиации, враг продолжает попытки окружить Авдеевку.

На Марьинском направлении противник также при поддержке авиации вел безрезультатные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники успешно отразили 24 атаки.

На Шахтерском направлении враг вел штурмовые операции южнее Золотой Нивы Донецкой области, но без успеха.

Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении, наносят потери оккупационным войскам в плане личного состава и техники, истощая врага по всей линии фронта.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 14 ноября

Общие боевые потери оккупантов с 22 февраля 2022 года по 14 ноября 2023 года, следующие:

личного состава — около 313470 (+920) человек;

танков — 5362 (+8) единиц;

боевых бронированных машин — 10086 (+7) единиц;

артиллерийских систем — 7589 (+20) единиц;

РСЗО — 882 (+1) единицы;

средства ПВО — 580 (+0) единиц;

самолетов — 322 (+0) единицы;

вертолетов — 324 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5649 (+15);

крылатые ракеты — 1561 (+0);

корабли /катера — 22 (+0) единицы;

подлодки — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 9973 (+24) единиц;

специальная техника — 1081 (+2).

Потери оккупантов на 14 ноября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что в ночь на 14 ноября оккупанты атаковали Украину ударными дронами, баллистической и управляемой авиационной ракетой. Силам ПВО удалось уничтожить семь "шахедов".