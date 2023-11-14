Удари РФ по Україні, ситуація на фронті та втрати окупантів — зведення Генштабу ЗСУ

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

Росія не дотримується встановлених законів і звичаїв ведення війни, застосовуючи тактику залякування. Він здійснює удари ракетами та авіацією, а також обстріл з реактивних систем залпового вогню, втім, українські захисники успішно протистоять ворогові.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Протягом останньої доби російські війська здійснили обстріл Херсона за допомогою РСЗВ, а також використали балістичну ракету. За цей період сталося 80 бойових зіткнень. Ворог випустив чотири ракети та здійснив 53 авіаудари, а також провів 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та міських районів.

Ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог утримує військову присутність у прикордонних зонах, активно займається диверсійною роботою, щоб запобігти прориву наших військ, та збільшує кількість мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку противник проводив штурмові операції у районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де наші війська успішно відбили сім атак.

На Лиманському напрямку противник безрезультатно намагався провести штурмові дії у Надії, Новоєгорівці Луганської області та Торському Донецькій області, де наші захисники відбили шість атак.

На Бахмутському напрямку противник атакував у районі Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де наші війська відбили 15 атак.

На Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог продовжує спроби оточити Авдіївку.

На Мар'їнському напрямку противник також за підтримки авіації вів безрезультатні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники успішно відбили 24 атаки.

На Шахтарському напрямку ворог вів штурмові операції на південь від Золотої Ниви Донецької області, але без успіху.

Сили оборони України продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку, завдають втрат окупаційним військам у плані особового складу та техніки, виснажуючи ворога по всій лінії фронту.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати окупантів на 14 листопада

Загальні бойові втрати окупантів з 22 лютого 2022 року по 14 листопада 2023 року:

особового складу — близько 313470 (+920) осіб;

танків — 5362 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин — 10086 (+7) одиниць;

артилерійських систем — 7589 (+20) одиниць;

РСЗВ — 882 (+1) одиниці;

засоби ППО — 580 (+0) одиниць;

літаків — 322 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5649 (+15);

крилаті ракети — 1561 (+0);

кораблі/катери — 22 (+0) одиниці;

підводні човни — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 9973 (+24) одиниць;

спеціальна техніка — 1081 (+2).

Втрати окупантів на 14 листопада. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що в ніч на 14 листопада окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетою. Силам ППО вдалося знищити сім "шахедів".